EE.UU. y Rusia podrían retomar conversaciones nucleares en julio

(Bloomberg) -- EE.UU. y Rusia podrían reanudar las conversaciones sobre el control de armas tan pronto como julio después de que las discusiones en Viena produjeran suficientes avances para continuar negociando sobre las reservas de armas nucleares.

El New START entre Washington y Moscú expirará en febrero y no lograr extender el pacto nuclear o acordar uno nuevo podría aumentar los riesgos planteados por las armas atómicas. La administración Trump ha insistido en que China participe en las conversaciones para que puedan avanzar, una condición que Moscú ha rechazado.

“Nos reuniremos tan pronto como sea práctico y tan cuando los grupos de trabajo hayan logrado un progreso tangible”, dijo Marshall Billingslea, enviado de EE.UU., el martes en una sesión informativa en la capital austriaca. “Idealmente, en mi opinión esto sucedería a finales de julio o principios de agosto”.

Billingslea calificó las conversaciones de “muy robustas y productivas”, al tiempo que reiteró que funcionarios chinos deberían unirse a rondas futuras.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, fue mucho más cauteloso, diciendo que era “poco realista” que EE.UU. esperara que China participara en las conversaciones y que Moscú no está dispuesta a “influenciar a Pekín de la manera que los estadounidenses quisieran”, informó la cadena estatal RIA Novosti.

“Infortunadamente, no tuvimos la sensación durante la reunión de ayer en Viena que los estadounidenses estaban listos para aceptar nuestra lógica a favor de una extensión sin condiciones previas” del tratado START, dijo Ryabkov, según RIA.

Rusia y China criticaron a EE.UU. el lunes, después de que los negociadores estadounidenses buscaran avergonzar a Pekín publicando una foto de banderas chinas y sillas vacías. Billingslea dijo que su delegación era responsable de haber traído las banderas chinas.

Si bien Billingslea no descartó extender New START, dijo que hacerlo sin incluir a China en las conversaciones “ya no tendría sentido”. EE.UU. también quiere incluir en las conversaciones armas no estratégicas, como misiles de crucero que potencialmente pueden cargar ojivas nucleares, dijo.

Incluso la voluntad de considerar una extensión marca una concesión por parte de la administración Trump, que previamente había rechazado los llamados rusos para abrir tales conversaciones. El tratado de 10 años, el último que limita las fuerzas nucleares de los antiguos enemigos de la Guerra Fría, tiene la opción de renovarse por otros cinco años con el acuerdo de ambas partes.

En un comunicado publicado en su sitio web el lunes por la noche, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia confirmó que habían tenido lugar conversaciones para “mantener la estabilidad y la previsibilidad”, pero no mencionó posibles fechas para volver a reunirse.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, elogió la reunión de EE.UU. y Rusia en Viena.

“Eso es de gran importancia para todos nosotros, para todo el mundo”, dijo Stoltenberg en un evento en línea el martes desde Bruselas. “Por supuesto, todavía hay un largo camino por recorrer antes de llegar a un acuerdo, pero estos son primeros pasos importantes”.

