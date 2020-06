Cuba reporta tres casos de coronavirus por tercer día consecutivo

Tráfico de personas y vehículos el 18 de junio de 2020 por uno de los barrios de La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora

La Habana, 23 jun (EFE).- Cuba mantiene la tendencia al bajo número de contagios de coronavirus SARS-CoV-2 al registrar este martes otros tres positivos, la misma cifra de los dos días anteriores y que eleva el total de casos a 2.318 desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

En la jornada de hoy no se reportaron nuevos fallecidos, por lo que el total de decesos se mantiene en 85, indicó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.

Las 10 altas del día superaron a los nuevos contagios, y el número de pacientes completamente recuperados asciende a 2.123, el 91,6 % del total de casos.

Todas las infecciones de coronavirus del martes se localizan en La Habana, ciudad que se ha convertido en el principal foco de la pandemia en Cuba al acumular casi la totalidad de las nuevas infecciones en las últimas dos semanas.

De hecho, la capital es la única región que no ha comenzado la desescalada, ya que hoy mismo la vecina provincia de Matanzas se unió al resto de territorios en la primera fase, que incluye, entre otras medidas, la reanudación del transporte público urbano y el turismo solo para locales.

Los 3 casos del martes repiten la cifra del domingo y el lunes, y suponen un descenso en relación con los 15, 10 y 4 del jueves, viernes y sábado de la semana pasada, respectivamente.

De los tres contagiados del día, uno era contacto de un caso confirmado y en los otros dos no se ha precisado aún la fuente de infección. Además, uno de ellos no mostraba síntomas en el momento de la prueba.

Los casos se detectaron entre 2.148 muestras PCR completadas la víspera, que elevan a 155.381 las pruebas de este tipo realizadas en la isla, complementadas con test rápidos procedentes en su mayoría de China.

En los hospitales cubanos permanecen ingresados 108 pacientes con el virus, de los que 107 evolucionan sin complicaciones y uno está en estado crítico.

Otras 109 personas se someten a vigilancia en centros sanitarios por ser sospechosas de portar la enfermedad, mientras 267 están aisladas en sus hogares por el mismo motivo.