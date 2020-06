Costa Rica suma 91 casos nuevos y alerta de posible transmisión comunitaria

La doctora María Paz Chavarría da indicaciones antes de una prueba de COVID-19 el 29 de mayo de 2020 en la clínica Carlos Durán en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 23 jun (EFE).- Costa Rica contabiliza hasta este martes 2.368 casos positivos de COVID-19, 91 más en un día, mientras que las autoridades de salud alertaron sobre una posible transmisión comunitaria en una comunidad de la capital.

El ministro de Salud, Daniel Salas, expresó en conferencia de prensa virtual que se decretó alerta naranja en la localidad de Pavas, en San José, luego de que en un estudio de aguas residuales se identificara la presencia de SARS-COV-2 en el alcantarillado.

"Pavas es el distrito donde hay un mayor peligro de transmisión comunitaria, estamos haciendo un muestreo en diferentes zonas de la localidad. Se eleva la alerta a naranja para hacer una mayor contención para que no haya una transmisión amplificada y prevenir que no ocurra algo mucho más grave", expresó Salas.

De esta manera, Pavas se suma a alerta naranja en los cantones de Desamparados y Alajuelita, también ubicados en la provincia de San José, lo que implica una limitación a la circulación de vehículos y a la operación de los comercios.

Otro de los focos del contagio se encuentra en la zona norte del país, que también cuenta con alerta naranja, y donde existe un histórico flujo migratorio irregular de nicaragüenses que buscan trabajo.

El ministro Salas insistió a la población en no romper burbujas sociales, guardar la distancia, usar la mascarilla en espacios públicos y llamó a los diferentes sectores a aplicar y verificar que los protocolos sanitarios se cumplan.

ACTUALIZACIÓN DE CIFRAS

Costa Rica contabiliza hasta este martes 2.368 casos positivos de COVID-19, 91 más en un día, la segunda cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia.

Además, desde el 6 de marzo cuando el Gobierno reveló el primer caso, se han recuperado 1.129 personas, 12 personas con edades entre los 26 y 87 años han fallecido (0,5 %), y se han descartado 25.323 casos sospechosos.

El ministro Salas también expresó que hay 30 pacientes hospitalizados, de los cuales tres se ubican en unidades de cuidados intensivos, con edades de 27, 43 y 61 años.

Costa Rica, que atraviesa la segunda ola pandémica, suspendió el viernes pasado la tercera fase de reapertura de actividades económicas debido al aumento casos en las últimas semanas.