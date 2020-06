Colombia y Ecuador establecen protocolos para permitir los retornos por tierra

En la imagen, el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 23 jun (EFE).- Los gobiernos de Colombia y Ecuador establecieron los protocolos para permitir el regreso a sus países de los ciudadanos que están varados, como consecuencia del cierre de fronteras adoptado para evitar la propagación del coronavirus, informó este martes el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.

"Esto no significa la reapertura de la frontera, que sigue cerrada. Significa que de manera organizada y coordinada los colombianos atrapados en Ecuador puedan ingresar vía terrestre por el puente Rumichaca", aseguró Espinosa en una rueda de prensa virtual.

De la misma manera, los ecuatorianos atrapados en Colombia podrán salir del país hacia su hogar en Ecuador por la misma vía, a través del puente Rumichaca, principal paso fronterizo entre los dos países.

Espinosa puntualizó que en el caso colombiano se revisarán "uno a uno" y el permiso para salir se ceñirá a una "condición humanitaria" que verificarán y coordinarán las autoridades ecuatorianas y colombianas.

Para poder llegar a Colombia, los nacionales tienen que contactar con el consulado colombiano vía virtual y formalizar un registro de emergencia y desastre en la web de la Cancillería colombiana.

También informar si viajan con menores de edad y de la cantidad de personas que forman el grupo que desea salir.

"Ya mismo pueden ponerse en contacto con el consulado colombiano por vía virtual y Migración Colombia para organizar una fecha y una hora específica para llegar al punto de Rumichaca", detalló el funcionario.

Espinosa advirtió que si una persona va directamente al puente sin hacer el previo procedimiento se expone a sanciones y a no poder atravesar la frontera.

Para controlar la importación de casos de coronavirus, los viajeros tendrán que diligenciar una declaración de salud antes de viajar y en el puente Rumichaca las autoridades sanitarias harán tamizajes.

Además, los viajeros se comprometen a seguir una cuarentena de 14 días al llegar a Colombia, medida supeditada a "sanciones administrativas y penales" si no se cumple.

Espinosa recordó que la responsabilidad sobre la salud "recae en el viajero, el primer responsable del control del coronavirus".

Ante la pregunta de si sería posible pasar el puente caminando o de si es obligatorio tener un vehículo, Espinosa dijo que se tendrán que estudiar los casos concretos y "previamente coordinar un mecanismo seguro desde el puente de Rumichaca a su ciudad de residencia" teniendo en cuenta que la movilidad de transporte a nivel nacional tiene restricciones.

Agregó también que no van a organizar buses para el retorno de los colombianos.