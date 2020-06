Clientes de UBS acceden a estrategias de Goldman a cero coste

(Bloomberg) -- UBS Group AG está ofreciendo a sus clientes ricos la opción de invertir en estrategias de renta variable y de renta fija gestionadas por gestores externos sin cobrar tarifas adicionales.

Los clientes ricos pueden acceder a firmas como la unidad de gestión de activos de Goldman Sachs Group Inc., Pacific Investment Management Co. e Invesco Ltd., dijo UBS en un comunicado. Las llamadas “cuentas administradas por separado” (SMA, del inglés) generaron US$9.000 millones en flujos de capitales para el brazo de gestión de activos del banco suizo en el primer trimestre.

“Estamos simplificando los precios de las cuentas SMA, ampliando la elección y la transparencia de los clientes”, dijo Jason Chandler, director de gestión de patrimonios del banco en Estados Unidos, en una entrevista. “Esta es una gran victoria para nuestros clientes y asesores”.

Los asesores financieros de UBS podrán ofrecer estrategias de GSAM, Natixis SA y Breckinridge Capital Asesores a partir del 7 de julio. Las ofertas de Pimco, Invesco, Brandes Investment Partners y Franklin Templeton estarán disponibles en agosto.

“Lo que los clientes buscan son tarifas de gestión más bajas, pero lo que estamos descubriendo es que están dispuestos a pagar por asesoramiento y servicios prémium“, dijo Steve Mattus, responsable de asesoría y planificación de productos para EE.UU. de UBS. “La volatilidad del mercado aumenta el valor de esos servicios “.

