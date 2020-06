'Big Papi' niega que intentara desalojar de una residencia a su hijo y a su expareja

En la imagen un registro del exbeisbolista dominicano de grandes ligas David Ortiz, más conocido como Big Papi, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 23 jun (EFE).- El expelotero dominicano David 'Big Papi' Ortiz negó este martes que intentara desalojar a su hijo de 12 años y a la madre de este de una vivienda que posee en la turística Samaná (noreste del país), como denunciaron ambos el lunes, en medio de un caso judicial que tiene con la mujer por violencia psicológica.

Ortiz, quien está casado y reside en EE.UU, narró en una entrevista con el canal CDN que se presentó el lunes en la residencia "pacíficamente" para inspeccionar unos trabajos que están realizado en la propiedad y que le dijo a la abuela del menor que quería estar a solas con este, al que no veía desde hace más de 5 meses.

Sin embargo, la madre del niño, identificada como Fary Almánzar y que no se encontraba en la casa en el momento del incidente, declaró ayer al mismo canal que el exastro de Grandes Ligas se presentó en el lugar "de forma intimidante" para desalojarlos de la vivienda, acción que grabó y colgó en el Instagram del hijo de ambos.

Ortiz aseguró que no es "un ogro" ni una "persona mala", al tiempo que se definió como "buen padre" y lamentó, entre lágrimas, lo que está ocurriendo con el niño.

Dijo que la situación "se ha salido" de control porque la madre del menor "no quiere aceptar" el fin de la relación extramarital que han mantenido, en contra de lo que ella dijo el lunes, cuando afirmó que es él quien la amenaza por su negativa a continuar.

La semana pasada, la Procuraduría General dominicana informó que Almánzar denunció en mayo pasado a Ortiz por violencia.

Un día después, los abogados de 'Big Papi' aclararon que la denuncia se refiere a "violencia psicológica" y no a una agresión física.

El detonante del enfrentamiento es, precisamente, la casa de Samaná que esta se niega a desalojar, según dichos abogados.

De acuerdo con la defensa de Ortiz, este pidió a la mujer que se mudara a un apartamento de lujo comprado por el expelotero para esta y su hijo en un sector exclusivo de Santo Domingo.

Almánzar se niega a mudarse, según lo que declaró a CDN, porque el apartamento está ubicado en el edificio donde vivía César Emilio Peralta, un supuesto narcotraficante dominicano arrestado en diciembre en Cartagena, Colombia, luego de permanecer casi cuatro meses prófugo, por lo que ella no se siente segura en el lugar.

Ortiz, de 44 años, tiene otro caso abierto en la República Dominicana, donde en junio del año pasado fue tiroteado, supuestamente por equivocación, en un bar de la capital del país, hecho por el que hay 14 personas en prisión.

'Big Papi' tuvo que someterse a varias operaciones quirúrgicas en Santo Domingo y después en Estados Unidos.

El presunto autor de los disparos, según las autoridades dominicanas, buscaba a otro individuo, relacionado con el tráfico de drogas.