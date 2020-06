Barranquilla endurece las medidas contra la pandemia para enfrentar un momento crítico

Fotografía que muestra unas personas aglomeradas en Barranquilla (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Barranquilla (Colombia), 23 jun (EFE).- Las autoridades de Barranquilla, uno de los mayores focos de la COVID-19 en Colombia, consideran que esta ciudad caribeña está en un "momento crítico" por la rápida propagación de la pandemia, por lo cual endurecieron las restricciones a la ciudadanía para tratar de mitigar la situación.

Esta ciudad es la capital del departamento del Atlántico, que tiene el segundo foco de coronavirus de Colombia, con 16.229 infectados, superado solo por Bogotá, y el primero en fallecidos, con 682.

"Para Barranquilla es un momento crítico. Las cifras nos han demostrado que nos acercamos al momento más crucial del manejo de esta pandemia, en donde estamos llegando a un incremento, o al famoso pico de casos que ocurrirá durante estas próximas semanas", dijo este martes el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, en una declaración virtual.

NÚMEROS ALARMANTES

De los infectados en el Atlántico, 8.907 están en Barranquilla, donde 398 personas han fallecido por la COVID-19, cuyo ritmo de contagios está acelerado desde comienzos de este mes.

Por eso, entre las medidas tomadas por Pumarejo está la prohibición de atención al público en los establecimientos de comercio de productos no esenciales, como alimentos y artículos de higiene, que solo podrán vender a domicilio o por medio de plataformas digitales.

También está la extensión de la ley seca desde hoy hasta el 29 de junio dado que la indisciplina social a la que se atribuye en parte el aumento de contagios está relacionada también con el consumo de alcohol y las fiestas a pesar de estar prohibidas.

Las medidas, que incluyen a los demás municipios del Atlántico, incluyen el toque de queda nocturno y los fines de semana durante el día, además de la total prohibición de los mototaxis (transportistas de personas en motocicletas).

"Estamos viendo como poco a poco se va saturando nuestra capacidad médica aun cuando todos los días vamos incrementando el número de camas (y) casi que llegaremos a duplicar el número de UCIs y camas hospitalarias que había en Barranquilla, pero éstas no alcanzarían si nosotros no somos capaces de bajar nuestra tasa de contagio", agregó el alcalde.

INDISCIPLINA SOCIAL

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, anunció que los municipios del área metropolitana de Barranquilla -Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia- también deberán extender sus medidas de aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 30 de junio.

"El acelerado ritmo de contagio en estos cuatro municipios nos lleva a tomar la decisión de seguir aplazando el regreso de varios sectores económicos y restringir el contacto social de Soledad, Malambo, Galapa y Sabanagrande", indicó.

La indisciplina social en la región se hizo evidente el pasado fin de semana en Malambo donde familiares y amigos de un fallecido por COVID-19 abrieron el ataúd en el cementerio para tocar el cuerpo y darle el último adiós, en una flagrante violación de las normas sanitarias.

Otro fenómeno que ocurre con frecuencia en esta región es el ataque a instalaciones y personal médico que atiende a personas afectadas por el coronavirus.