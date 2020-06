Banco Central de Brasil cerca de límite inferior de tasa clave

(Bloomberg) -- El banco central de Brasil dijo que está cerca del piso para su tasa de interés de referencia y reiteró que cualquier reducción futura en su ciclo de flexibilización récord sería residual.

El directorio del banco dijo que los datos económicos del segundo trimestre corroboran las opiniones de una fuerte caída en el producto interno bruto con solo una recuperación parcial en mayo y junio, según el acta de su reunión de política del 16 al 17 de junio publicada el martes. Aun así, el estado frágil de las cuentas fiscales de Brasil limita el espacio para una mayor flexibilización, escribió el directorio

“En este contexto, ya estaríamos cerca de un nivel desde el cual las reducciones adicionales en la tasa de interés podrían estar acompañadas por la inestabilidad en los precios de los activos y posiblemente comprometer el desempeño de algunos mercados y sectores económicos”, escribieron los miembros de la junta del banco en el acta .

El banco central de Brasil, dirigido por su presidente, Roberto Campos Neto, ha reducido las tasas en 425 puntos base en casi un año, en medio de un período prolongado de crecimiento débil y por debajo del objetivo inflacionario que ha sido exacerbado por la crisis de coronavirus. Este año, la actividad ha registrado caídas históricas en todos los sectores, desde servicios hasta minorista. El ministro de Economía, Paulo Guedes, advirtió que la recesión del país puede convertirse en una depresión si no se reanudan las reformas favorables al mercado.

La mayor economía de América Latina está siendo golpeada fuertemente por el brote de covid-19, que no muestra signos de disminución, con más de 1 millón de casos y 50.000 muertes. Ambas cifras son las segundas más altas del mundos, sólo detrás de Estados Unidos.

El impacto de la pandemia es mayor en los mercados emergentes, según las minutas del banco central, que reiteraron que el entorno económico mundial sigue siendo un desafío. Los formuladores de políticas dijeron que el brote tiene un impacto desinflacionario y enfatizaron la necesidad de ser precavidos en la política monetaria.

Los programas de crédito implementados en respuesta al virus pueden ayudar a la demanda agregada, escribieron los miembros de la junta del banco central, y agregaron que la economía de Brasil entrará en una recuperación gradual en el tercer trimestre.

