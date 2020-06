American Air aumenta oferta de acciones y bonos convertibles

(Bloomberg) -- American Airlines Group Inc. está preparado para recaudar US$1.940 millones mediante la venta de acciones y bonos convertibles a finales de esta semana, después de aumentar el tamaño de ambas ofertas.

La venta de acciones, a US$13,50 por acción, generará alrededor de US$1.000 millones, dijo American en un comunicado el martes, en el que confirmó los detalles informados por Bloomberg News. Corresponde a un descuento de casi 16% en comparación con el precio de cierre antes del lanzamiento del acuerdo y 9,5% respecto del precio de cierre de American el lunes.

La aerolínea también está comercializando US$1.000 millones en notas convertibles con vencimiento en 2025 con un cupón de 6,5% y un precio de conversión de aproximadamente US$16,20 por acción. Eso equivale a una prima de 20% sobre el precio en la oferta de acciones. Los ingresos netos para American de ambas ventas incluyen descuentos de suscripción y otros gastos de la oferta.

Los acuerdos ponen de relieve la amplia gama de herramientas que las aerolíneas están utilizando para aumentar la liquidez después de un colapso de los viajes causado por la pandemia de covid-19. American también está ofreciendo US$1.500 millones en bonos basura senior garantizados con vencimiento en 2025 y comercializando una línea de crédito a cuatro años por US$500 millones. Además, las aerolíneas estadounidenses han recibido US$25.000 millones en ayuda federal y tienen acceso a préstamos gubernamentales.

En lo corrido del año hasta el lunes, las acciones de American habían caído 48%, en línea con la disminución del índice Standard & Poor’s de sus principales rivales de EE.UU.

Las ventas de acciones de la compañía y bonos convertibles, que se cerrarán el 25 de junio, fueron impulsadas por un plan original que requería ofertas de US$750 millones cada una. American también otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para comprar otros US$150 millones en acciones y US$150 millones en notas convertibles.

Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., Bank of America Corp. y JPMorgan Chase & Co. están gestionando conjuntamente las ofertas de acciones y bonos de American.

