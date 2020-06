1-1. El Real Valladolid logra puntar ante un Getafe volcado ofensivamente

El delantero turco del Valladolid Enes Ünal (c) tras provocar el penalti que supondría el empate de su equipo ante el Getafe, durante el partido de LaLiga que se disputó en el estadio José de Zorrilla. EFE/R.GARCÍA

Valladolid, 23 jun (EFE).- El Real Valladolid logró puntuar, gracias a un penalti transformado por Ünal, ante un Getafe que, sobre todo tras la reanudación, se volcó en el área local pero que tuvo enfrente a un equipo que se vació en el plano defensivo y que también presentó batalla en ataque.

El Getafe salió con intensidad, dispuesto a asumir el mando del partido, ante un rival que tuvo que emplearse a fondo, desde el inicio, en el plano defensivo. Pero los vallisoletanos no se mostraban incómodos, puesto que están acostumbrados a ser sólidos atrás, y anulaban a los madrileños sin demasiados problemas.

Aunque se jugaba más en el área blanquivioleta, el conjunto de Sergio González también trataba de provocar peligro y logró, en una de sus llegadas, una falta peligrosa al borde del área que se encargó de transformar Guardiola, con un disparo que se fue muy por encima de la portería defendida por David Soria.

Ninguno de los dos equipos se hacía con el dominio del juego porque, si bien es cierto que los madrileños mostraban más mordiente ofensiva, los vallisoletanos mantuvieron sus señas de identidad en el campo, con una seria defensa, pero poca capacidad de ataque, lo que aportaba mayor peligrosidad a los de Bordalás.

Y ese peligro se transformó en gol en una jugada desde la banda izquierda que, tras rechace de la defensa, cayó en las botas de Jaime Mata, quien disparó sin dudar para superar a Jordi Masip y subir el primer gol al electrónico del José Zorrilla. Eso sí, el delantero del Getafe pidió perdón a su exequipo tras marcar.

Fue un jarro de agua fría para los vallisoletanos y el propio Mata pudo ampliar la renta del Getafe ante el aturdimiento local, pero no tuvo recompensa. Y cuando ya se había cumplido el tiempo reglamentario, una última jugada en el campo de los madrileños terminó en penalti de Djene sobre Ünal.

El delantero turco se encargó de transformar la pena máxima y de empatar, con su gol, un partido con poco juego y en el que quedó constancia de que el Real Valladolid iba a tener que desplegar toda su capacidad de sufrimiento para poder sacar algo positivo.

Quizá por eso, tanto los locales como los visitantes salieron con otra actitud tras el descanso. Con la firme intención de añadir más goles a sus casilleros. Y fue Mata, una vez más, el que contó con una gran ocasión para sumar el segundo gol, puesto que su lanzamiento rozó el larguero.

La declaración de intenciones del Getafe se constató con la entrada de Jorge Molina para dar aun más capacidad ofensiva al equipo. Eso dio paso a una fase en la que los madrileños pasaron a dominar el juego, tras una anterior en la que fueron los vallisoletanos los que buscaron con ahínco el área rival.

El choque estaba más igualado, pero el Getafe hacía valer la necesidad de ganar para mantenerse en puestos de Liga de Campeones y lo puso todo para llevarse la victoria. Pero delante se encontró a un Valladolid que no bajaba los brazos y también Ünal dispuso de hasta dos ocasiones para marcar, sin fruto.

Jason, con un último disparo a balón parado, no lograba terminar con el empate y, por tanto, el encuentro finalizó con tablas entre dos equipos muy bien asentados en el campo y que ofrecieron su mejor versión.

Ficha técnica:

1 - Real Valladolid: Masip; Moyano, Joaquín, Salisu, Nacho; Óscar Plano (Kike Pérez, m.90+), Alcaraz, Fede San Emeterio (Kiko Olivas m.71), Toni Villa (Hervías, m.60); Enes Ünal y Guardiola (Miguel de la Fuente, m.71).

1 - Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djene, Etxeita, Olivera; Nyom (Jorge Molina, m.63), Arambarri, Maksimovic (Jason, m.83), Cucurella (Portillo, m.83); Hugo Duro (Ángel, m.71), Jaime Mata (Timor, m.83).

Goles: 0-1, m.41: Jaime Mata. 1-1, m.45+: Enes Ünal.

Árbitro: César Soto Grado (Comité manchego). Mostró cartulina amarilla a Ünal (m.22), Salisu (m.49), Joaquín (m.57), Alcaraz (m.85), Kiko Olivas (m.90+), del Real Valladolid y a Nyom (m.23), Djene (m.45+), del Getafe.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo primera jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio José Zorrilla.

Inés Morencia