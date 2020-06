Trump no debería reunirse con Nicolás Maduro: Eli Lake

(Bloomberg) -- Lo mejor que se puede decir ante el cambio de opinión del presidente Donald Trump sobre reunirse con Nicolás Maduro, el autócrata de Venezuela, es que no es sorprendente.

En una entrevista con Axios, Trump dijo que había rechazado a enviados de Maduro antes. Pero ahora, comentó, “a Maduro le gustaría reunirse y nunca me opongo a las reuniones; ya saben, rara vez me opongo a las reuniones”.

Esto ha sido un patrón. Antes de su cumbre de 2018 con Kim Jong Un, de Corea del Norte, Trump lo amenazó con toda su furia si continuaba probando misiles. A medida que su administración intensificaba las sanciones sobre la economía de Irán, Trump intentó reunirse con el presidente de Irán. Al presidente de Estados Unidos le gusta hacer tratos.

En el caso de Venezuela, sin embargo, Trump ha ido más allá que sus predecesores contra el gobernante. Ha reconocido la legitimidad internacional de Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, y ha apoyado su afirmación como presidente interino. Persuadir a la mayoría de América Latina y Europa de reconocer igualmente a Guaidó ha sido uno de los logros de política exterior más importantes de su administración.

Esta fue la decisión correcta hace año y medio; las “elecciones” de 2018 que Maduro ganó no fueron legítimas. La Constitución venezolana dice que el presidente de la legislatura es el líder interino del país hasta que se puedan celebrar elecciones libres y justas. Al reconocer a Guaidó, Trump reconoció la Constitución de Venezuela.

Pero está frustrado porque Guaidó aún no ha tomado el poder. Cuando se le preguntó si lamentaba haber seguido el consejo de John Bolton, su exasesor de seguridad nacional, quien guió la política para reconocer a Guaidó, Trump dijo a Axios: “Podría haber vivido con o sin la medida, pero estaba muy firmemente en contra de lo que está sucediendo en Venezuela”.

La frustración de Trump es comprensible. Desde que las fuerzas militares leales a Guaidó no lograron apoderarse del palacio presidencial porque uno de los conspiradores traicionó el plan, Maduro y su oposición han estado en un punto muerto.

Dicho esto, es potencialmente letal para Guaidó que el presidente estadounidense exprese dudas sobre él en público. Los secuaces de Maduro han estado acosando a Guaidó y a sus ayudantes más cercanos durante más de un año. Un factor que ha disuadido al régimen de arrestar a Guaidó es que ha recibido un gran apoyo público de EE.UU.

Juan Cruz, quien sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional en el primer año de Trump coordinando la política del hemisferio occidental, me dijo: “Ha habido una discusión en curso dentro del régimen de Maduro sobre si arrestar a Guaidó o no. No lo han hecho en parte porque temen represalias de EE.UU. Los comentarios de Trump han hecho que sea más probable que Maduro actúe contra Guaidó”.

Puede que Trump entienda esto o no. Trató de mitigar parte del daño el lunes, tuiteando, “¡Mi administración siempre ha estado del lado de la LIBERTAD y en contra del opresivo régimen de Maduro! Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: ¡una salida pacífica del poder!”.

Eso está muy bien. Pero cabe la pena notar aquí que Trump no mencionó a Guaidó por su nombre. La triste verdad es que el arrebato imprudente de Trump durante el fin de semana sobre Venezuela fue impulsado principalmente por su ira contra Bolton, cuyas nuevas memorias pintan un retrato despiadado del presidente como un astuto ignorante. Para sumar puntos contra un exaliado que lo rechazó, Trump saboteó su propia política venezolana y puso en peligro al líder opositor de ese país.

Infortunadamente, eso tampoco es sorprendente.

