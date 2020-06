Trump anunciará nuevas restricciones a visados de trabajo

(Bloomberg) -- El plan del presidente Donald Trump para restringir las visas basadas en el empleo podría afectar a unas 240 mil personas que buscan trabajar en los Estados Unidos. En todas las industrias, desde la tecnología hasta las finanzas y la hospitalidad.

Trump dijo en una entrevista de Fox News el sábado que anunciará nuevas restricciones a varias visas de trabajo el domingo o el lunes. El plan no afectará a ciertos trabajadores que ya están en Estados Unidos, agregó.

Habrá muy pocas restricciones, dijo Trump cuando se le preguntó sobre las próximas reglas sobre varias categorías diferentes de visas, incluido el programa H-1B para trabajadores altamente calificados, el programa L-1 para gerentes que se transfieren dentro de sus empresas y las visas H-2B para trabajadores temporales no agrícolas.

“En algunos casos, debes tener restricciones. Las necesitas para las grandes empresas donde tienen ciertas personas que han estado llegando durante mucho tiempo”, dijo.

Una posibilidad en consideración restringiría que las personas ingresen a los Estados Unidos en categorías de visa, incluido el programa H-1B, durante 180 días, informó Bloomberg News el 12 de junio, citando a dos personas familiarizadas con la propuesta. Es posible que los trabajadores a quienes se les otorgaron esas visas pero permanezcan fuera del país no puedan ingresar hasta que expire la orden.

La medida afectaría a cientos de empresas y miles de personas: en el año fiscal 2019, se otorgó la visa H-1B a aproximadamente 133 mil trabajadores que comenzaron a trabajar por primera vez en una empresa. Más de 12 mil personas recibieron visas L-1 en las solicitudes iniciales, y más de 98 mil personas recibieron visas H-2B. Salvo excepciones, el plan de Trump podría afectar a más de 240 mil solicitantes solo con base en estas tres categorías de visa de trabajo.

Trump tuiteó en el apogeo de la pandemia de coronavirus que planeaba “suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos”. Grupos de la industria, como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y el Consejo de la Industria de Tecnología de la Información, escribieron a Trump para expresar su preocupación de que las restricciones interrumpirían los negocios y obstaculizarían el crecimiento.

En los últimos años, la administración se ha movido para ajustar el programa H-1B, y la tasa de aprobación de las solicitudes ha disminuido. La industria de la tecnología ha confiado en las visas H-1B para contratar talentos extranjeros, particularmente en los campos de la ciencia y la ingeniería. Los críticos dicen que algunas compañías han abusado del programa para desplazar a los trabajadores estadounidenses.

Nota Original:Trump to Order New Restrictions on H-1B Visas by Monday (1)

©2020 Bloomberg L.P.