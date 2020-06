Sotheby's reanuda subastas de joyas en vivo, pero dice ventas en línea "llegaron para quedarse"

Por Cecile Mantovani

GINEBRA, 22 jun (Reuters) - Raros diamantes de color y gemas históricas buscarán nuevos dueños en la venta semestral de Sotheby's en Ginebra esta semana, en la reanudación de las subastas en vivo luego de una suspensión debido a la pandemia del coronavirus.

Durante el período de confinamiento, Sotheby's vio un "enorme aumento" de sus ventas en línea, dijo David Bennett, presidente global de joyería de la casa de subastas, a Reuters Television antes de su venta de la noche del martes.

"Las ventas en vivo tienen su lugar, absolutamente, conoces el drama, la emoción. Pero las ventas en línea llegaron para quedarse, no hay duda, creo que va a ir bien", afirmó.

Su rival Christie's planea realizar una venta de joyería en la ciudad suiza el 22 de julio.

Los lotes que serán ofrecidos por Sotheby's incluyen una pulsera de diamantes Cartier con formas geométricas y láminas de la década de 1930. "Es algo hermoso (...) la gente colecciona Cartier ahora, desde luego, pero estas son las piezas estrellas del mejor período de producción de Cartier", dijo Bennett.

"Y hay algo que realmente amo, un safiro muy raro de 100 quilates, un safiro no tratado con forma de almohadilla, de un color absolutamente hermoso. Es de Sri Lanka. Y ustedes saben, en mis más de 40 años de carrera no he visto más que un par de este tamaño. Es muy raro, es casi un tamaño mágico de 100 quilates", agregó.

Un collar de esmeraldas y diamantes que perteneció a Consuelo Montagu (1853-1909), una estadounidense de la alta sociedad que se convirtió en duquesa de Manchester, se vendería entre 300.000 a 390.000 francos suizos, dijo Sotheby's.

La casa de subastas espera que un diamante azul de corte cuadrado con un peso de 3,01 quilates, clasificado como "fancy vivid", alcance un precio de entre 4,2 millones a 6,3 millones de francos, mientras que estima que un diamante rosa "fancy intense" de 7 quilates recaude entre 2,4 millones a 3,4 millones de francos.

"El rosa es quizás el más, yo diría que es el más popular de todos los colores, quizás no el más valioso, pero creo que es el más popular, porque a todo el mundo le gustan los diamantes rosas", dijo Bennett. (Reporte de Cecile Mantovani; Escrito por Stephanie Nebehay; Editado en Español por Ricardo Figueroa)