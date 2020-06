Shakira y Miley Cyrus, en un concierto virtual por la vacuna para el coronavirus

Actuación de la cantante colombiana Shakira. EFE/ Juanjo Martin/Archivo

Bruselas, 22 jun (EF).- La cantante colombiana Shakira, la banda británica Coldplay y la artista estadounidense Miley Cyrus participarán en un concierto virtual y solidario el próximo 27 de junio en favor de una vacuna universal contra el coronavirus co-organizado por la Comisión Europea (CE).

"Los artistas tienen el poder de inspirar el cambio. Utilizan su talento para servir a grandes causas", declaró en un comunicado la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, a propósito del concierto que se celebrará el próximo día 27 a las 15.00 hora de Bruselas (14.00 GMT).

El espectáculo podrá verse a través de RTVE, Canal +, ARD, Bell Media, CBC, NBC, Globo o Fuji TV, entre otras plataformas, así como a través de Twitter, Facebook, Youtube y el portal de la Comisión Eropea.

"Los ciudadanos globales de todo el mundo están pidiendo a los líderes mundiales que ayuden a poner fin al COVID-19 al instarles a comprometer los miles de millones de dólares necesarios para entregar pruebas, tratamientos y vacunas a todos, en todas partes. Necesitamos equidad en salud y justicia global", declaró en un comunicado Shakira.

Participarán también en el concierto Justin Bieber, Usher, Jennifer Hudson, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade, y Christine and the Queens y será la culminación de una campaña para recaudar fondos para una vacuna universal contra el COVID-19, tratamientos y pruebas de diagnóstico que lleguen a todos los rincones del mundo.

"Artistas, científicos y líderes del mundo hablarán con una sola voz en un momento verdadero y raro de unidad global. Se comprometerán a ayudar al mundo a acabar con el coronavirus, sin dejar a nadie atrás", agregó la presidenta de la Comisión Europea.

La Unión Europea, añadió Von der Layen, está "totalmente comprometida a garantizar un acceso justo a una vacuna asequible lo antes posible y para todos los que la necesiten".

La nueva campaña, denominada "Gobal Goal. United for our future" (Objetivo Global. Unidos por nuestro futuro), es la continuación del evento para recaudar fondos auspiciado por la CE el pasado 4 de mayo, que lleva recaudados ya 9.844 millones de euros, de los que unos 6.500 millones provienen de países u organizaciones de la UE.

"Pedimos a los líderes de todo el mundo que combatan el impacto desproporcionado que COVID-19 tiene en las comunidades marginadas al comprometer fondos para desarrollar y entregar pruebas, tratamientos y terapias", señaló Miley Cyrus.