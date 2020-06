Proyectan 70.000 muertes por COVID-19 en Chile si no hay medidas "drásticas"

Trabajadores de una funeraria cargan un ataúd en el Hospital San José en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 22 jun (EFE).- Un grupo de representantes de sociedades médicas y científicas de Chile pronosticó este lunes una cifra total de 70.000 muertes por COVID-19 si el Gobierno no cambia de estrategia y decreta medidas "drásticas de confinamiento" que pongan freno al actual ritmo de contagios.

"En el largo plazo, al final de la pandemia, las estimaciones nos alertan de la posibilidad de alcanzar la magra cifra de 70.000 personas fallecidas, si consideramos un 0,6 % de letalidad en el 60 % de la población (inmunidad de rebaño)", alertaron los científicos a través de una carta enviada al presidente Sebastián Piñera.

El índice de letalidad corresponde a una reciente publicación de la revista Nature, donde se augura que esta oscilará entre el 0,5 % y el 1 % de los infectados a nivel global.

Los firmantes de la misiva, entre los que destacan la directiva de la Sociedad Chilena de Epidemiología, la de la Sociedad Chilena de Microbiología y la Asociación Red de Investigadoras de Chile, señalaron que el país ocupa el octavo puesto mundial en número de contagios y aseguraron que más del 10 % de la población está contagiada.

Con 246.963 casos positivos y 7.571 decesos relacionados con el coronavirus, el país superó a España este lunes en número de personas infectadas por el virus SARS-CoV-2, pese a que el presidente afirmó el pasado 18 de marzo que Chile estaba "mucho mejor preparado" que la nación europea para enfrentar la crisis sanitaria.

Del número total de fallecidos asociaciados a la COVID-19, 4.502 son muertes confirmadas por esta enfermedad mediante un test PCR, mientras que el resto son decesos que presentan un cuadro clínico relacionado con esta dolencia pero que no están confirmadas por un test y en el tiempo porque pueden pasar a ser muertes confirmadas por COVID-19 o pueden descartarse.

Los investigadores también apuntaron que de los 15 países más golpeados por el coronavirus solo Bélgica -que decidió contabilizar como fallecidos por COVID-19 todos los decesos con síntomas sospechosos- tiene menos habitantes que Chile.

"NO SE HA IMPLEMENTADO UN CONFINAMIENTO REAL Y EFECTIVO"

"No se ha implementado un confinamiento real y efectivo en el Gran Santiago (región que engloba la capital y sus conurbaciones) y regiones con alta tasa de contagio, que permitirían cortar la cadena de transmisión del virus y proteger y salvar vidas", denunció la carta publicada este lunes bajo el título "Chile está de duelo, pero aún se puede salvar vidas".

Por ello, la cuarentena de profesionales que suscribieron el documento exigieron al Gobierno que no siga "impávido" y que "cambie la estrategia" ante el auge del coronavirus.

La subsecretaria de Salud Pública y una de las caras más visibles del Ministerio de Salud en la gestión de la pandemia, Paula Daza, respondió este lunes a las acusaciones: "Decir que en Chile hemos estado impávidos es insólito".

"Antes de que llegara el virus, el presidente mandó a hacer un plan COVID-19 y dar respuesta a las personas que necesitan una cama", declaró la autoridad en la emisora de radio chilena Duna.

El Gobierno puso en cuarentena a la región Metropolitana, donde se ubica Santiago, a principios de mayo, cuando se dispararon las cifras de contagios diarios, y desde entonces ha ampliado el confinamiento a diversas regiones de todo el territorio, afectando a al menos 8,6 millones de personas.

Chile se encuentra desde hace más de tres meses bajo estado de excepción por catástrofe y toque de queda nocturno, con las fronteras cerradas, al igual que las escuelas y los negocios que no son de primera necesidad.