Nuevo 'match ball' para el Liverpool en la 32ª jornada de la Premier

Después de que su desabrido empate (0-0) ante el Everton aplazara los festejos, el Liverpool (1º) tiene una nueva oportunidad de ganar su primer campeonato inglés en tres décadas en la 31ª jornada, pero podría necesitar la ayuda del Chelsea (4º), que recibe al Manchester City (2º).

Los Reds tienen actualmente 23 puntos de ventaja y 8 partidos por jugar, mientras que el City debe disputar 9, empezando por su duelo de este lunes ante el Burnley, que cierra la 30ª fecha.

Si el City no es capaz de batir al rugoso 11º de la tabla, una victoria en el estadio del Crystal Palace (9º) el miércoles pondría fin a las tres décadas de espera de los Reds.

Incluso si, como dice la teoría, el City de Pep Guardiola logra los tres puntos, hará falta no solo que el Liverpool gane el miércoles, sino que el Chelsea iguale o gane al City un día más tarde para que el vigente campeón europeo cante el alirón.

Si el defensor del título en la Premier gana el lunes y no cede terreno en la jornada siguiente, la decisión quedaría aplazada a la 32ª fecha, con un estelar City-Liverpool, en lo que podría ser la entrega de la corona de un campeón a otro.

Pero antes de perderse en conjeturas, el Liverpool deberá recuperar el 'punch' perdido durante los tres meses sin actividad, como evidenció el domingo en el derbi ante el Everton, cuando se mostró poco peligroso ante la portería rival.

"Me gustó el nivel de intensidad de mis chicos, la presión alta, pero no me gustó mucho el ritmo. No es algo que se pueda forzar", admitió su técnico Jurgen Klopp tras el partido.

Los Reds deberán dar un paso hacia adelante ante el Crystal Palace, brillante en su regreso con una victoria 2-0 ante el Bournemouth, y que mantiene sus ambiciones europeas.

El Leicester, tercero, en puesto de clasificación directa para la próxima Champions, abre la fecha el martes recibiendo al Brighton (15º).

-- Programa de la 31ª jornada de la Premier League (en horas GMT):

- Martes:

(19h00) Leicester-Brighton

(21h15) Tottenham - West Ham

- Miércoles:

(19H00) Manchester United - Sheffield United

Newcastle - Aston Villa

Norwich - Everton

Wolverhampton - Bournemouth

(21h15) Liverpool - Crystal Palace

- Jueves:

(19H00) Burnley - Watford

Southampton- Arsenal

(21h15) Chelsea - Manchester City

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Liverpool 83 30 27 2 1 66 21 45

2. Manchester City 60 29 19 3 7 71 31 40

3. Leicester 54 30 16 6 8 59 29 30

4. Chelsea 51 30 15 6 9 53 40 13

5. Manchester United 46 30 12 10 8 45 31 14

6. Wolverhampton 46 30 11 13 6 43 34 9

7. Sheffield United 44 30 11 11 8 30 28 2

8. Tottenham 42 30 11 9 10 48 41 7

9. Crystal Palace 42 30 11 9 10 28 32 -4

10. Arsenal 40 30 9 13 8 41 41 0

11. Burnley 39 29 11 6 12 34 40 -6

12. Everton 38 30 10 8 12 37 46 -9

13. Newcastle 38 30 10 8 12 28 41 -13

14. Southampton 37 30 11 4 15 38 52 -14

15. Brighton 32 30 7 11 12 34 41 -7

16. Watford 28 30 6 10 14 28 45 -17

17. West Ham 27 30 7 6 17 35 52 -17

18. Bournemouth 27 30 7 6 17 29 49 -20

19. Aston Villa 26 30 7 5 18 35 58 -23

20. Norwich City 21 30 5 6 19 25 55 -30

hap/pm/psr