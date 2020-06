Médicos y enfermeras de Honduras piden equipo de protección ante el COVID-19

Personal medico realiza un plantón en el Hospital Escuela Universitario el 13 de abril de 2020 en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 22 jun (EFE).- Médicos y enfermeras de Honduras pidieron este lunes aumentar el número de camas de los hospitales públicos y que se les dote con urgencia de equipos de protección individual a todos los trabajadores de la salud con el objetivo de evitar contagios del coronavirus SARS-CoV-2.

“La capacidad hospitalaria ya rebasó, no tenemos más cupos. Todos los días tenemos que ver cómo aumentamos la capacidad de atención en el Seguro Social y sabemos que existe la obligación de brindarle el servicio a los derechohabientes”, dijo a periodistas el jefe de la sala de emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), César Henríquez.

Decenas de médicos y enfermeras realizaron un breve plantón frente a las instalaciones del Seguro Social de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades de Honduras, por la falta de equipo de protección personal y para exigir a las autoridades que aumenten la capacidad de los hospitales para atender los enfermos por COVID-19.

Los manifestantes, ataviados con mascarillas, algunos con caretas de protección facial, portaban la bandera de Honduras en azul y blanco y pancartas en las que se leía "El Gobierno es garante de tu salud y la mía, queremos una salud digna, ya basta de corrupción" y "esto no es una democracia, es una cleptocracia".

La protesta en San Pedro Sula fue liderada por el presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, Carlos Umaña, quien aseguró a periodistas que solo el fin de semana fallecieron cinco empleados de la salud a consecuencia del coronavirus.

"Es importante que la gente sepa que esta protesta no es solo por nosotros, sino para toda la población", enfatizó Umaña, quien destacó además la importancia de que el personal de salud tenga equipo de protección para frenar los casos de COVID-19.

El personal de la Salud exige la dotación de mascarillas con un nivel de filtrado de al menos FFP2 (o N95, según la normativa norteamericana), guantes, gafas protectoras, batas, gorras y cubiertas de zapatos.

La protesta de los médicos fue pacífica e incluyó un paro de labores de apenas 30 minutos, pero no dejaron de atender las salas de emergencia y áreas críticas.

Según el último reporte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Honduras alcanzó este domingo los 12.772 casos de coronavirus tras reportar 519 nuevos contagios, lo que llevó a las autoridades a suspender la primera fase de la reactivación económica en la capital del país. Hasta el momento se registran 363 fallecimientos.

La Secretaría de Seguridad indicó que la suspensión temporal de la reactivación busca "controlar" el número de personas que circulan a diario por la ciudad y evitar que se aglomeren.