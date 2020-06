Mañanera AMLO: Vigilará al Instituto Nacional Electoral

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaría atento de que no se lleve acabo fraude electoral en las próximas elecciones legislativas del 2021 sin que esto interfiera con el Instituto Nacional Electoral de México, INE. Dijo que está obligado a denunciar posibles intentos de fraude si los hubiera.

“Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos para elegir libremente a sus autoridades”

López Obrador ha criticado a menudo la funcionalidad y el presupuesto del INE, calificándolo como uno de los organismos gubernamentales más costosos del mundo. El presidente tiene una larga historia de desacuerdos con el instituto electoral, particularmente durante su contienda presidencial contra Felipe Calderón en el 2006, donde perdió las elecciones por un estrecho margen. En protesta, él y miles de sus seguidores acamparon en una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México, bloqueándola durante casi 50 días.

Otros temas

El presidente presentará detalles de un fraude de 50,000 millones de pesos relacionado con la emisión de facturas falsas para evitar el pago de impuestos. López Obrador dijo que el fraude, realizado en un lapso de alrededor de 10 años, representó una pérdida del 30% en la recaudación de impuestos

López Obrador dijo que su gobierno no tolerará la anarquía de los grupos del crimen organizado después de una oleada de violencia en la ciudad de Celaya en el estado central de Guanajuato durante el fin de semana. Las autoridades detuvieron a la madre y otros familiares de José Antonio Yepez Ortiz, “El Marro”, líder del cartel de Santa Rosa de Lima. “El Marro” luego amenazó con represalias en un video que circuló ampliamente en las redes sociales

El gabinete de seguridad informará esta semana sobre la situación en Guanajuato, que encabeza el índice de homicidios en el país

López Obrador realizará su conferencia desde Texcoco, en el Estado de México, el jueves y en Morelia, Michoacán, el viernes

El Senado de México se reunirá a fines de junio para votar cinco leyes pendientes del acuerdo comercial T-MEC. López Obrador dijo que esto no pone en peligro la implementación del tratado el 1 de julio. “Estos son ajustes complementarios, nada de fondo. Creo que habrá un consenso en su aprobación”, dijo

