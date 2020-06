Las plataformas digitales mejoran su ratio de revisión de contenido ilegal

Aplicación de Facebook en un teléfono móvil. EFE/SASCHA STEINBACH/Archivo

Bruselas, 22 jun (EFE).- Plataformas digitales como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram o Snapchat han mejorado sus tasas de revisión de contenido ilegal en sus dominios en las primeras 24 horas desde que reciben una notificación del mismo, a lo cual se comprometieron estas empresas con la Comisión Europea en 2016.

Es uno de los resultados que se desprende de la quinta evaluación de cómo se está aplicando el código de conducta contra el discurso de odio en línea, impulsado desde la Comisión en 2016 para atajar el aumento de contenidos racistas y xenófobos en internet y que comenzó con la firma de Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube.

La evaluación de los resultados, hecha pública este lunes por la Comisión Europea, apunta a que estas plataformas evalúan en 24 horas hasta el 90 % del contenido sobre el que reciben una denuncia de su posible ilegalidad, una tasa que se quedaba en el 40 % en 2016.

Por otro lado, el 71 % del contenido considerado discurso de odio se eliminó en 2020, mientras que en 2016 sólo se excluyó el 28 %.

La Comisión Europea considera que una ratio de eliminación de entre el 70 y el 80 % es "satisfactoria", ya que deja margen a contenido que algunos usuarios denuncian que puede no ser ilegal, sino entrar dentro de los límites de la libertad de expresión.

"La tasa media de eliminación, similar a la registrada en anteriores evaluaciones, muestra que las plataformas siguen respetando la libertad de expresión y evitan eliminar contenidos que puedan no ser considerados discurso de odio ilegal", señaló la CE en un comunicado.

Por ejemplo, se explica que las incitaciones al asesinato o a actos violentos contra grupos específicas "se eliminan en la mayoría de los casos identificados", mientras que contenido que use "palabras degradantes o difamatorias e imágenes" para referirse a ciertos grupos o individuos "se eliminan en menores proporciones".

Las plataformas respondieron y reaccionaron al 67,1 % de las notificaciones que recibieron, más que en evaluaciones anteriores, pero Bruselas advirtió de que solo Facebook informa a sus usuarios sobre este tema de manera sistemática.