La presidenta Áñez anuncia que promulgará la ley para las elecciones en Bolivia

En la imagen, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

La Paz, 21 jun (EFE).- La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este domingo que promulgará una ley que fija el próximo 6 de septiembre como fecha límite para las elecciones pendientes en el país.

"Voy a promulgar la ley", dijo Áñez en un mensaje televisado al país, después de días de incertidumbre sobre si accedería a promulgarla o la devolvería al Parlamento.

La norma fue aprobada por la Asamblea Legislativa, con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, y Áñez tiene plazo hasta el próximo miércoles para promulgarla.

La mandataria transitoria aseguró que promulgará la norma "convocando elecciones el 6 de septiembre", pero en Bolivia es el órgano electoral, que presentó el proyecto de ley, el que convoca los comicios y fija la fecha.

Jeanine Áñez hizo el anuncio tras reunirse en el palacio de Gobierno en La Paz con el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero.

Áñez afirmó que promulgará la ley entre "presiones" de los expresidentes bolivianos Evo Morales y Carlos Mesa, además del candidato del MAS Luis Arce, para ir a las urnas "en plena pandemia".

Morales dirige desde Argentina la campaña electoral del MAS, mientras que Mesa es candidato por la alianza Comunidad Ciudadana, y ambos han advertido de que la presidenta, candidata por la agrupación Juntos, no puede prolongar indefinidamente su interinidad.

Al respecto, la mandataria transitoria expresó en su mensaje que nunca tuvo intención de prorrogar su mandato, pero su prioridad ahora es la salud de los bolivianos ante la COVID-19, por lo que responsabilizó a Morales, Arce y Mesa de lo que pueda pasar con unas elecciones a comienzos de septiembre, cuando su Gobierno interino prevé un pico de contagios en Bolivia.

Áñez había condicionado la promulgación de la ley a un informe científico que había pedido al Parlamento para que justificara que se pueden celebrar los comicios sin riesgo de un brote de la enfermedad, a lo que la presidenta del Senado boliviano, Eva Copa, del MAS, advirtió de que la promulgará ella si no lo hace la mandataria interina.

Los comicios estaban previstos el 3 de mayo, pero a finales de marzo el órgano electoral los pospuso sin fecha al declarar el Gobierno interino la emergencia sanitaria.

Bolivia reporta 740 fallecidos y 23.512 positivos de COVID-19 entre sus cerca de once millones de habitantes, según el último reporte del Ministerio de Salud.

Las elecciones en Bolivia para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores están pendientes desde la anulación de los comicios de octubre pasado, en los que el entonces presidente Morales había sido declarado vencedor para un cuarto mandato seguido y luego renunció denunciando que era forzado por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras, para privarlo de su nueva victoria electoral y obligarlo a dejar el poder.