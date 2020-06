Gilead probará forma inhalable de su fármaco contra el covid-19

(Bloomberg) -- Gilead Sciences Inc. informó que planea iniciar ensayos en humanos de una versión inhalable de su medicamento contra el covid-19 remdesivir, medida que podría expandir significativamente su uso si tiene éxito.

El remdesivir ha sido el medicamento de referencia para el tratamiento de pacientes hospitalizados con covid-19 desde que los reguladores estadounidenses le otorgaran una autorización de uso de emergencia en mayo, después de que un estudio mostrara que podría acelerar la recuperación de la enfermedad. Un inconveniente es que se administra a través de infusiones diarias en un hospital durante un período de cinco a diez días, lo que limita significativamente su uso.

Una versión inhalable podría permitir que Gilead administre el medicamento a un grupo más amplio de pacientes, incluidos aquellos con casos sintomáticos más leves que no necesitan hospitalización. En un comunicado dado a conocer el lunes, Gilead señaló que la formulación inhalable se administraría a través de un nebulizador, dispositivo que a menudo utilizan los pacientes con asma y que convierte el medicamento líquido en un fino rocío.

Esto “podría permitir una administración más fácil fuera del hospital, en las primeras etapas de la enfermedad”, dijo el director general de Gilead, Daniel O’Day, en el comunicado. “Podría tener importantes implicaciones en ayudar a detener la ola de la pandemia”.

En su declaración, Gilead indicó que comenzaría esta semana a reclutar voluntarios sanos para los ensayos iniciales de seguridad de la versión inhalable, y que esperaba comenzar los ensayos en pacientes enfermos de covid-19 en agosto.

Además de estudiar la versión inhalable del remdesivir, Gilead sostuvo que también planeaba realizar ensayos en humanos de las infusiones intravenosas de remdesivir en entornos ambulatorios, como hogares de ancianos y centros de infusión.

El remdesivir es un medicamento antiviral que funciona al disminuir la capacidad del virus para hacer copias de sí mismo. En el comunicado, Gilead dijo que esperaba producir 2 millones de dosis de tratamiento de remdesivir para fin de año, por encima de su objetivo anterior de hacer más de 1 millón de dosis de tratamiento.

