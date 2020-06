Favre considera que Kaepernick se convertirá en héroe

El mariscal Brett Favre. EFE/JEFF KOWALSKY/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 21 jun (EFE).- El mariscal de campo del Salón de la Fama, Brett Favre, cree que el también quarterback Colin Kaepernick alcanzará un "estatus de héroe" en el fútbol, similar al de Pat Tillman.

En un video de TMZ Sports publicado el domingo, se le preguntó a Favre si cree que Kaepernick ha alcanzado la estatura de una figura como Jackie Robinson o Muhammad Ali y si pertenece al Salón de la Fama en función de su trabajo dentro y fuera del campo.

Al responder, Favre dijo que "sólo puedo pensar en Pat Tillman, que hizo algo similar, y a quien consideramos héroe".

Agregó que "Así que supongo que el estatus de héroe también se estampará con Kaepernick".

Tillman, un "safety" de los Cardinals de Arizona, decidió abandonar la NFL para unirse al Ejército de Estados Unidos a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas.

Tillman murió en 2004 por fuego amigo mientras estaba desplegado en Afganistán.

Kaepernick, de 32 años, pasó seis temporadas con los 49ers de San Francisco, pero no ha jugado en la NFL desde 2016, cuando comenzó a arrodillarse durante el himno nacional para protestar contra la brutalidad policial y la injusticia racial en Estados Unidos.

"No es fácil para un chico de su edad, blanco o negro, hispano, lo que sea, poner un alto a algo que siempre soñaste hacer y ponerlo en espera, tal vez para siempre, por algo en lo que crees", dijo Favre.

Kaepernick, quien ha continuado expresando su deseo de regresar a la NFL, llegó a un acuerdo con la liga sobre una queja de colusión el año pasado.

Favre dijo que Kaepernick era un jugador dinámico en su mejor momento y, considerando su edad, merece otra oportunidad en la liga.

"Creo que desde el punto de vista deportivo, no puedo imaginar que esté fuera de forma o fuera de contacto con el fútbol que no merezca un lanzamiento", dijo.

Agregó que "todavía es joven y no ha sido golpeado en varios años, por lo que no hay razón para pensar que haya perdido forma".EFE

vmc/rm/msp