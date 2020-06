Fábricas de Toyota en Japón volverán a 90% de meta de producción

(Bloomberg) -- Toyota Motor Corp. espera aumentar aún más la producción en Japón durante julio a medida que reanuda la actividad en las fábricas tras los cierres debido a la pandemia de coronavirus, y prevé alcanzar el 90% de su objetivo de producción.

Seis líneas de producción suspenderán la actividad en julio por un total de 16 días, frente al cierre de 25 líneas cerradas y 133 días de cese en junio, dijo el fabricante de automóviles japonés en un comunicado el lunes.

La pandemia ha obligado a los fabricantes de automóviles de todo el mundo a cerrar concesionarios y fábricas, lo que está impactando sus beneficios. Toyota cesó la actividad en algunas fábricas nacionales de abril a junio, pero no cambiará su plan de producción de 3 millones de automóviles como mínimo al año en el país, dijo Mitsuru Kawai, director de recursos humanos de Toyota, a los accionistas a principios de este mes.

