Estrellas pop y de cine participarán en concierto global de recaudación de fondos para COVID-19

LONDRES, 22 jun (Reuters) - Estrellas internacionales de la música y el cine darán un concierto de recaudación de fondos televisado y transmitido a nivel mundial el sábado para recaudar fondos para ayudar a luchar contra el COVID-19, como parte de una iniciativa conjunta del grupo Global Citizen y la Comisión Europea.

La iniciativa, llamada "Global Goal: Unite For Our Future", tiene como objetivo recaudar miles de millones de dólares en donaciones privadas y públicas para ayudar a reducir el impacto de la pandemia en las comunidades marginadas.

En declaraciones en un panel en línea antes del evento, la estrella pop Miley Cyrus dijo que la pandemia estaba golpeando con más fuerza a las personas más pobres y marginadas del mundo. E instó a los donantes a comprometer fondos para pruebas, tratamientos y vacunas para garantizar que se desarrollen de manera en que todos en todas partes tengan acceso a ellos.

Investigadores y fabricantes de medicamentos en todo el mundo están trabajando en más de 100 vacunas potenciales contra el COVID-19, que hasta el momento ha provocado la muerte de más de 463.000 personas.

Presentado por el actor Dwayne 'The Rock' Johnson, el concierto virtual tendrá a Cyrus, Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay y Shakira, entre otros, e incluirá a los actores Charlize Theron y Hugh Jackman al igual que a la retirada estrella de fútbol David Beckham.

"Necesitamos que nuestros líderes mundiales comprometan los miles de millones de dólares necesarios para desarrollar y distribuir equitativamente pruebas, tratamientos y vacunas", dijo Hugh Evans, presidente ejecutivo de Global Citizen.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, dijo que el concierto coincidirá con una cumbre en la que artistas, científicos y líderes mundiales "se comprometerán a ayudar al mundo a terminar con el coronavirus, sin dejar a nadie atrás".

La UE está asumiendo cada vez más el papel de defensor de la cooperación mundial en los esfuerzos por controlar y poner fin a la pandemia del COVID-19 causada por el nuevo coronavirus, mientras Estados Unidos y China se centran más en iniciativas nacionales. (Reporte de Kate Kelland. Editado en español por Lucila Sigal)