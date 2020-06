El último tren de la "Champions" pasa por Valladolid

El Valladolid, con la necesidad de un par de empujones más para sellar casi definitivamente la salvación, medirá el mal regreso a la competición del Getafe, que intentará subirse a uno de los últimos trenes que conducen a su anhelado sueño de disputar la Liga de Campeones. EFE/R.GARCÍA./Archivo

Valladolid/Getafe (Madrid), 22 jun (EFE).- El Valladolid, con la necesidad de un par de empujones más para sellar casi definitivamente la salvación, medirá el mal regreso a la competición del Getafe, que intentará subirse a uno de los últimos trenes que conducen a su anhelado sueño de disputar la Liga de Campeones.

Tal vez la Real Sociedad y el Getafe son los equipos más afectados por el parón de tres meses generado por la crisis sanitaria del coronavirus. En marzo, ambos marchaban con paso firme en la pelea por terminar LaLiga entre los cuatro primeros. Ahora, en el regreso, ninguno ha conseguido todavía una victoria.

Muchos cambios se prevén en el Real Valladolid, con respecto a la visita que realizó al Wanda Metropolitano, ya que ni Míchel ni Waldo podrán estar convocados por acumulación de tarjetas, mientras que Sandro y Pedro Porro son, a priori, duda hasta ver la evolución de sus dolencias.

Con cuatro puntos sumados en las tres primeras jornadas del retorno liguero y uno más que podía tener, de no ser por un fallo de concentración que acabó en el único gol del partido ante el Atlético de Madrid y que supuso la derrota, los vallisoletanos reciben este martes al quinto mejor equipo de la tabla.

El técnico catalán, Sergio González, introdujo muchas modificaciones en este choque ante los rojiblancos, haciendo debutar en Primera división a Matheus Fernandes, Kike Pérez y José Antonio Caro y se espera que, de cara a esta cita ante los madrileños, vuelva a recuperar a los más habituales.

Será esta tarde, en la rueda de prensa, cuando Sergio González aporte más luz a sus objetivos ante el Getafe y, tras el entrenamiento vespertino, ofrecerá la habitual convocatoria.

Se plantearon bloques en este retorno liguero, con un primero que incluía los encuentros ante Celta y Leganés, y otro posterior en el que la situación se complica, con rivales como Getafe y Sevilla, en el que el cuadro blanquivioleta tratará de dar la sorpresa, para lo cual deberá corregir sus errores de concentración.

Tras la reanudación de LaLiga, el Getafe comenzó con una derrota en Granada (2-1), continuó con un empate sin goles ante el Espanyol pese a jugar con un hombre más durante 75 minutos y culminó su tercer duelo con tablas, frente al Eibar (1-1), que pudo ser derrota si no hubieran anulado un tanto al final de Pedro Bigas por un fuera de juego milimétrico.

Su entrenador, José Bordalás, es consciente de que su equipo no está al mismo nivel que en el mes de marzo, pero espera recuperarse pronto para acabar con una mala racha de resultados con la que ha pasado de estar empatado a puntos con el cuarto a colocarse a cuatro de distancia.

Incluso la Liga Europa ya corre peligro. El Villarreal viene por detrás como un tiro y el Valencia, último equipo que no jugaría el próximo curso por el continente, está a sólo dos puntos del Getafe. Por eso, la victoria en Valladolid es más necesaria que nunca para dar un puñetazo encima de la mesa, coger confianza y evitar perder más puestos en la clasificación.

Para ello, Bordalás ha decidido dejar fuera de la convocatoria por motivos técnicos a sus dos brasileños. No viajarán a Valladolid ni Deyverson Silva ni Alan Kenedy, dos habituales en las listas del técnico alicantino.

Tampoco estarán un par de lesionados: el nigeriano Peter Etebo, con molestias musculares, y el uruguayo Erick Cabaco, que se recupera de un problema en su tobillo derecho que le obligó a abandonar el choque ante el Espanyol de hace dos jornadas.

Sin embargo, la buena noticia para Bordalás es la presencia de David Timor, que acabó el duelo frente al Eibar con un fuerte golpe y se ha recuperado a tiempo para viajar a Valladolid. Además, un hombre inédito hasta la fecha como el marroquí Fayçal Fajr, vuelve a la convocatoria junto a los canteranos Hugo Duro y Florent Poulolo.

Presumiblemente, Bordalás vuelva a dar la titularidad en el centro del campo al serbio Nemanja Maksimovic en el lugar de Timor y al francés Allan Nyom por el lesionado Etebo. Arriba, Jorge Molina podría volver a sentar en el banquillo a Ángel Rodríguez.

-- Alineaciones probables:

Valladolid: Masip; Moyano, Kiko Olivas, Salisu, Raúl Carnero o Nacho; Óscar Plano, Rubén Alcaraz, Joaquín, Toni Villa; Enes Ünal y Sergi Guardiola.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Jaime Mata y Jorge Molina

Árbitro: Soto Grado (Comité de La Rioja).

Estadio: Estadio Municipal José Zorrilla.

Hora: 19:30

-----------------------------------------------------------------

Clasificación: El Real Valladolid es decimoquinto y el Getafe, quinto.

Clave: El Real Valladolid debe huir de presiones y jugar con más arrojo para tratar de ser más ofensivo.

Frase: Waldo: "Todos los partidos debemos verlos como finales".

Bordalás (Getafe): "Somos un equipo modesto, pero parece que a veces se olvida".