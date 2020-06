El lanzador venezolano Edison Barrios revela estar en óptima forma deportiva

Barrios, con experiencia en las sucursales de los Piratas de Pittsbugh de las Grandes Ligas y en el béisbol de Japón, fichó este año con los Diablos, el equipo más ganador de la liga, en el que será una de las figuras principales del cuerpo de lanzadores el manejador Sergio Gastélum. EFE/Paul Buck/Archivo

México, 22 jun (EFE).- El lanzador venezolano Edison Barrios, refuerzo de los Diablos Rojos, reveló este lunes estar en óptima forma deportiva, en condiciones de ayudar a su equipo desde el comienzo de la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol.

"Me he mantenido entrenándome. A pesar de los problemas que hubo, siempre busqué el momento para salir a entrenar y soltar el brazo, en realidad digamos que en condiciones óptimas estoy, y ahora que ya sabemos una posible fecha es un poco más alentador para motivarse uno y entrenar más", señaló.

Barrios, con experiencia en las sucursales de los Piratas de Pittsbugh de las Grandes Ligas y en el béisbol de Japón, fichó este año con los Diablos, el equipo más ganador de la liga, en el que será una de las figuras principales del cuerpo de lanzadores el manejador Sergio Gastélum.

En unas declaraciones distribuidas por los Diablos, el pitcher dijo estar listo para ser abridor o relevista.

El arranque de la temporada 2020, señalado para el mes de abril, se pospuso por la COVID-19 y ahora la oficina del circuito confía en iniciar la campaña el 8 de agosto, siempre y cuando sea posible que los aficionados asistan a lo estadios.

El sudamericano dijo estar feliz por la posibilidad de volver a jugar; confesó que hace trabajo de hombros y piernas en su casa, lo cual combina con ejercicios con ligas y rutina de mecánica.

"Representa una responsabilidad grande; aunque no tengas las condiciones tienes que hacerlo; si no haces las cosas dos o tres días a la semana, te consume la falta de entrenamiento. Es difícil tanto física como mentalmente mantenerse con ese ánimo, con ganas de hacer las cosas, pero debemos hacerlo", señaló.

Según el tirador, queda tiempo para mejorar la preparación y hacer trabajo en grupo cuando sea posible hacer los entrenamientos en los estadios.

"Vamos a ser lo mejor posible para que sea un buen año, un año próspero y que valga la pena todo el esfuerzo que hicimos todos los jugadores de mantenernos en forma", concluyó.