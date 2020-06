El Atalanta de Duván y Gómez marca más que Madrid, Barcelona, City o PSG

El Atalanta del colombiano Duván Zapata y el argentino Alejandro Papu Gómez reanudó este domingo la Serie A con un contundente 4-1 al Sassuolo y, con 74 goles en 26 jornadas, luce un promedio goleador mejor que el del Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City o el París Saint Germain, segundo solo tras el Bayern Múnich. EFE/EPA/PAOLO MAGNI

Roma, 22 jun (EFE).- El Atalanta del colombiano Duván Zapata y el argentino Alejandro Papu Gómez reanudó este domingo la Serie A con un contundente 4-1 al Sassuolo y, con 74 goles en 26 jornadas, luce un promedio goleador mejor que el del Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City o el París Saint Germain, segundo solo tras el Bayern Múnich.

Los tres meses de parón forzado por el coronavirus parecen no haber cortado el ritmo y la pegada del equipo de Bérgamo, que no dio opción al Sassuolo este domingo y lo arrolló con un doblete de Duván, un gol del albanés Berat Djimsiti y un tanto en propia puerta del marroquí Medhji Bourabia.

Los hombres de Giampiero Gasperini, verdugos del Valencia en los octavos de final de la Liga de Campeones, no se ponen límites y, de seguir con este asombroso ritmo goleador, acabarían la temporada liguera con 108 goles.

Solo el Milan del curso 1949-1950 tuvo mejores números, pues acabó ese año con 118 dianas. Actualmente, la segunda mejor marca a nivel italiano la comparten el propio Milan y el Inter de Milán, con 107 goles.

Y es que el rendimiento del Atalanta, cuarto clasificado con seis puntos de ventaja sobre el Roma, quinto, es de los mejores de las cinco grandes ligas europeas: la Premier League inglesa, la Liga española, la Bundesliga alemana y la Ligue 1 francesa, además de la Serie A.

Solo el Bayern, flamante campeón de Alemania, tiene un promedio goleador mejor (2,90), con 96 goles en 33 partidos, mientras que los hombres de Gasperini marcan más que colosos como el Real Madrid, el Barcelona, el París Saint Germain o el Manchester City.

El PSG, que se coronó campeón de Francia sin acabar la temporada pues la Federación francesa declaró cerrado el año a causa del coronavirus, tiene un promedio goleador de 2,77, con 75 goles en 27 jornadas.

En Inglaterra, el Manchester City de Pep Guardiola tiene un promedio goleador de 2,44 (71 goles en 29 jornadas), mientras que el Liverpool, que ya empezó la cuenta atrás para conquistar la Premier tras 30 años de espera, tiene un 2,20 de promedio (66 en 30 jornadas).

En la Liga, el Barcelona promedia 2,30 (69 en 30 jornadas) mientras que el líder Real Madrid tiene 1,90 (57 en 30 partidos).

Vive una temporada de ensueño el Atalanta, que ve posible confirmar por segundo año consecutivo su clasificación en la Liga de Campeones, tras la primera participación absoluta conseguida este año.

Sus números extraordinarios son el fruto de una gran organización táctica y de una sobresaliente preparación atlética en la que trabaja el técnico Gasperini. Todos los jugadores saltan al campo con las ideas claras y han sido protagonistas de una larga serie de contundentes goleadas en esta campaña.

El Atalanta ya fue capaz de ganar 7-0 al Torino, 7-2 al Lecce y 5-0 al Milan y al Parma.

Duván Zapata, que lleva 13 goles, y Alejandro Gómez, que metió seis goles y dio once asistencias, son dos de los grandes líderes de un equipo que no se pone límites, ni en Italia ni en Europa.

Andrea Montolivo