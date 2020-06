Consejo Mundial de Boxeo anuncia su Convención para agosto de forma virtual

El Presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, habla durante una conferencia de prensa. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

México, 22 jun (EFE).- El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) anunció este lunes que su Convención Anual se celebrará del 12 al 15 de agosto en la ciudad rusa de San Petersburgo de manera virtual, lo cual disminuirá los riesgos de contagios de la COVID-19.

"Todos anhelábamos el mes de agosto para podernos reunir en la majestuosa ciudad de San Petersburgo. La vida cambió y lamentablemente no es posible viajar físicamente en estos momentos, así que hoy anunciamos de manera oficial nuestra Convención anual será virtual", informó el organismo.

En un comunicado a los medios, la oficina del CMB explicó que los rusos no olvidan la promesa de hacer de la reunión anual un evento único y persisten en la idea, aunque la pandemia no permitirá que transcurra de manera física.

"Estamos seguros de que nos sentiremos como en casa, abrazados por el calor de los habitantes de una ciudad que combina cultura, tradición, historia y modernidad, quienes nos han vaticinado enormes sorpresas", dice la nota.

De acuerdo con el CMB que dirige el mexicano Mauricio Sulaimán, los preparativos ya han comenzado y los organizadores cuidarán los detalles para garantizar el éxito.

"Tendremos una agenda espectacular que incluye ceremonia de inauguración, diversas ponencias, revisión de las clasificaciones mundiales y del status de las defensas obligatorias de cada división, seminarios para oficiales y reuniones de todos los comités y premiaciones especiales", agrega la información.

El Consejo explicó que pretende demostrar el poder de la unión y que el boxeo está de pie, a pesar de las dificultades.

La COVID-19 obligó a detener la actividad del pugilismo en el mes de marzo y apenas este mes comenzaron a celebrarse combates a puerta cerrada.

La Ciudad de México, sede del CMB, realizó el pasado sábado su primera función en el regreso del boxeo y para el sábado próximo tendrá la segunda encabezada por el mexicano Miguel 'Alacrán' Bertchelt, campeón mundial superpluma, quien enfrentará a su compatriota Eleázar 'Tronco' Valenzuela.

Bertchelt se prepara para exponer su faja ante el invicto Óscar Valdez en uno de los pleitos más esperados del boxeo para la segunda parte del año, cuando se espera el regreso de las funciones con público.