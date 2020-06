Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- La campaña de Trump se enfrenta a la hora de la verdad; Wirecard lucha por su supervivencia, y aumentan los casos de virus en EE.UU.

24 horas desde Tulsa

La campaña de reelección del presidente Donald Trump ha quedado con más preguntas que respuestas después de un mitin en Tulsa, Oklahoma con escasa asistencia. Trump se ha quedado atrás de su oponente demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, en las encuestas nacionales y también iba a la zaga en recaudación de fondos en mayo. Trump declaró que ganaría en noviembre y dijo a sus partidarios en Oklahoma que “la mayoría silenciosa está más fuerte que nunca”. También hubo polémica durante el fin de semana por un enfrentamiento entre el fiscal general William Barr y Geoffrey S. Berman, el fiscal federal jefe en Nueva York, que finalmente terminó con la renuncia de este último.

Futuro de Wirecard

Wirecard AG, una compañía que en el pasado se ensalzó como el futuro de las finanzas alemanas, dijo que los 1.900 millones de euros (US$2.100 millones) que faltan en su balance probablemente no existen. Las acciones de la compañía llegaron a caer un 50% en la negociación esta mañana. También en noticias corporativas alemanas, Deutsche Lufthansa AG se enfrenta a una semana muy importante ya que un choque entre el Gobierno del país y el mayor accionista de la aerolínea amenaza un paquete de rescate de 9.000 millones de euros.

Casos en alza

Hubo un aumento en la tasa de reproducción del virus en Alemania durante el fin de semana, ya que más de 1.300 trabajadores en un matadero dieron positivo. La cifra de muertes en Brasil superaron los 50.000 mientras que el total mundial se acercaba a medio millón. Hubo más señales de una segunda ola en California a medida que los nuevos casos aumentaron en un récord allí, mientras que las infecciones en Florida subieron nuevamente. Trump, quien usó un insulto racista para describir el virus, afirmó que el aumento de las pruebas había elevado la cifra de casos en Estados Unidos.

Mercados mixtos

Los inversores de renta variable global están comenzando lentamente la semana debido a la continua preocupación por el virus, las relaciones internacionales y el ritmo de recuperación. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 0,1%, mientras que el Topix de Japón cerró un 0,2% a la baja. En Europa, el índice Stoxx 600 se mantuvo sin cambios a las 5:50 am, hora de Nueva York, ya que Wirecard y Lufthansa lideraron las pérdidas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un fuerte inicio de la sesión, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,695% y el petróleo bajaba ligeramente.

También hoy...

El Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago sale a las 8:30 am. Se espera que las cifras de ventas de viviendas existentes para mayo a las 10:00 am muestren una debilidad continua. También se espera que el presidente Trump anuncie nuevas restricciones de visados hoy. Rusia y EE.UU. mantienen conversaciones sobre control de armamento en Viena. Comienza la conferencia mundial de desarrolladores de Apple Inc. así como la conferencia Invest Global, de Bloomberg, que durará tres días.

