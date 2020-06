Chile quiere parar market timing; Felices y Forrados se molesta

(Bloomberg) -- En marzo, antes de los confinamiento por la pandemia, Gino Lorenzini subió al escenario del Hard Rock Cafe en Santiago con una advertencia para sus clientes.

“¡Los poderes económicos en este país nos quieren destruir!”, gritó en una sala de eventos llena de unos 200 devotos que pagan unos pocos dólares al mes por consejos sobre la gestión de los activos de jubilación. Se quejó de que los reguladores y el mundo financiero dominante no lo respetan, que se le considera un “pelagato de Antofagasta”, una ciudad portuaria a 700 millas de la capital cosmopolita.

Tres meses después, lo que pudo haber parecido una declaración desmesurada del fundador de Felices y Forrados, de 37 años, ahora parece profético. Citando la necesidad de evitar distorsiones del mercado y proteger a los pensionistas, el Gobierno quiere limitar severamente la capacidad de los chilenos de tratar de apostar a los ciclos del mercado mediante el cambio de las inversiones en sus cuentas de pensiones. El proyecto de ley propuesto no identifica a la empresa de Lorenzini por su nombre, pero es claramente el objetivo.

En algunos aspectos, es el reconocimiento que Lorenzini ha estado buscando en los casi nueve años desde que fundó su compañía de 25 personas con la idea de darle a las personas sin conocimiento financiero una asesoría de inversión de “market timing” que los profesionales tratan de hacer habitualmente. Por 2.000 pesos al mes (US$2,59), los suscriptores reciben alertas de texto que les aconsejan cuándo cambiar las asignaciones en sus cuentas de pensiones privadas, llevándolas, por ejemplo, a un fondo compuesto en su mayoría por bonos a uno con mayoría accionaria, o viceversa.

Lorenzini dice que los clientes que siguen sus consejos, basados en una fórmula secreta que no revelará, han visto aumentos en los rendimientos de al menos 11 puntos porcentuales en los últimos nueve años, aunque los reguladores que miran un lapso de tiempo ligeramente diferente dicen que la técnica tuvo un rendimiento inferior que una estrategia simple de comprar y mantener.

Mientras que en Estados Unidos advierten sobre la prudencia de intentar predecir el momento justo de entrar o salir del mercado, en Chile hay temores adicionales respecto de que se distorsionen los precios. Si bien Felices y Forrados solo tiene 130.000 suscriptores, nada les impide compartir las alertas con amigos y familiares.

Y es fácil ver el impacto: tres veces este año, los inversionistas agregaron más de US$6.000 millones a los fondos más conservadores durante los seis días siguientes a las recomendaciones de Felices y Forrados, una suma muy superior a los ingresos de capital del año. Un estudio de 2017 que incluyó a economistas de la Pontificia Universidad Católica de Chile descubrió que las alertas de texto de Felices y Forrados habitualmente afectan a los mercados de renta fija y bursátiles.

“Los picos en el número de cambios de cuenta coinciden estrechamente con las recomendaciones de FyF”, escribieron los economistas. “Documentamos un gran impacto agregado en los precios inmediatamente después de que las recomendaciones de reasignación se hacen públicas”.

Un ejemplo: el 7 de mayo, Lorenzini aconsejó a sus suscriptores que redujeran las acciones y se cambiaran a activos más conservadores. Al día siguiente, el índice S&P IPSA cayó 4,5%, con un rendimiento muy inferior al de los pares de los mercados emergentes, ya que los fondos de pensiones liquidaron las acciones. Un estudio del regulador publicado en mayo, dice que entre 2014 a 2019, la cantidad de veces que los titulares de pensiones transfirieron dinero entre los fondos se triplicó con creces a medida que la estrategia de “market timing” aumentaba su popularidad.

Los fondos de pensiones de Chile tienen una influencia descomunal en el mercado local debido a la gran cantidad de dinero que administran. Un poco más de la mitad de sus US$197.000 millones en activos se invierte en valores locales, lo que equivale a un tercio del producto interno bruto del país. Los fondos de pensiones poseen alrededor de las tres cuartas partes de la deuda del Gobierno local de Chile, 42% de todos los bonos no bancarios corporativos y 6% de las acciones chilenas.

En comparación, los administradores privados de fondos de pensiones de México, conocidos como Afores, tienen aproximadamente US$184.000 millones en activos, en una economía que es aproximadamente cuatro veces más grande que la de Chile, y aproximadamente 24% de la deuda del Gobierno local de México. Los fondos equivalentes en Perú poseen 22% de la deuda local del Gobierno.

El sistema de pensiones de Chile fue creado durante la dictadura de Augusto Pinochet por su ministro del Trabajo José Piñera, hermano del actual presidente Sebastián Piñera. Reemplazó el sistema estatal de reparto y exigió a los trabajadores que ahorraran al menos 10% de sus ingresos brutos en un fondo de pensiones. El modelo se exportó a varios países, incluidos Argentina, Perú, México y Polonia.

En Chile, los activos en las cuentas de pensiones pueden asignarse entre cinco fondos que tienen diferentes combinaciones de acciones y activos más seguros. Los fondos A, de mayor riesgo, pueden invertir hasta 80% en renta variable, mientras que los fondos E, los más seguros, están compuestos en aproximadamente 95% de renta fija. Felices y Forrados aprovecha esta estructura para decirle a los clientes que muevan dinero de un fondo a otro en función de su perspectiva de rendimiento de acciones y bonos.

Según la ley actual, los clientes de fondos de pensiones pueden cambiar sus asignaciones con la frecuencia que deseen, y el administrador debe cumplir con su solicitud dentro de cuatro días.

El proyecto de ley propuesto por el Gobierno otorgaría a los operadores al menos 30 días para realizar una transferencia solicitada. También limitará los cambios a un solo nivel a la vez: los movimientos de un fondo A a un fondo B o de E a D estarían permitidos, pero no de A a C o de E a C. El proyecto de ley también permitiría al regulador de pensiones exigir que todos los asesores financieros demuestren que tienen US$2 millones en capital, suma que Lorenzini califica de onerosa.

El futuro del proyecto de ley no está claro en el Congreso, donde los partidarios de Piñera son minoría. Pero generalmente hay un amplio apoyo para proteger a los pensionistas en todo el espectro político.

Felipe Alarcón, economista jefe de Euroamerica en Santiago, dijo que apoya un aumento de la regulación para las empresas que ofrecen asesoramiento financiero.

“No puede ser que una empresa con tan poca transparencia tenga tanta influencia en el mercado”, dijo. “Tiene efectos sobre los bonos, las tasas y el tipo de cambio, y en este momento estos son temas muy delicados para el banco central”.

Lorenzini dice que está siendo atacado porque no es parte de la élite financiera del país, con antecedentes que incluyen no haber obtenido su pregrado en una de las universidades más prestigiosas y poca experiencia en la administración de dinero. Originalmente trabajó en el comercio minorista y nunca ha trabajado para un banco o fondo de pensiones. Descarta la idea de que sus recomendaciones muevan los precios del mercado y dice que las reglas propuestas son inconstitucionales, ya que coartan la libertad de expresión y los derechos de propiedad privada.

Si se promulgan, los cambios serían el final de su negocio de asesoramiento. Si eso sucede, está pensando en tratar de juntar capital con sus socios para comenzar un fondo de pensiones basado en sus estrategias.

“Los que nos critican dicen que estamos tratando de hacer market timing”, dijo Lorenzini. “Nosotros lo llamamos gestión de riesgos”.

Nota Original:Adviser Fumes as Chile Cracks Down on Market-Roiling Alerts

