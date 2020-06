Bukele pide al Supremo y al Congreso que le "devuelvan" facultades ente la pandemia

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/ Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 21 jun (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió este domingo al Congreso y Corte Suprema de Justicia que le "devuelvan" las facultades que, a su juicio, le han retirado para atender la pandemia del COVID-19 en momentos en los que el sistema sanitario está colapsado, según publicaciones de medios locales.

"En mi calidad de presidente de la República, es mi deber dirigirme a ustedes para expresarles la imperiosa necesidad de que interpongan sus buenos oficios, a manera de devolverle a mi Gobierno las facultades legales", reza una carta enviada por el mandatario a diputados y magistrados.

El Salvador se encuentra en la etapa de contagio masivo del coronavirus SARS-CoV-2 y en la implementación de la primera fase de la reactivación económica.

El país registró el sábado un total de 151 nuevos contagios confirmados, la cifra más alta desde que se localizó el primer contagio en el país.

El mandatario aprovechó la misiva para criticar a los jueces y diputados por supuestamente retirarle facultades "de una manera articulada, antojadiza, ilegal".

"Necesitamos volver a tener el control sobre la pandemia y no ser meramente administradores de hospitales, como han pretendido ustedes en su jurisprudencia", recalcó Bukele.

Bukele ha mantenido una relación con el Congreso y Corte Suprema marcada por constantes confrontaciones en poco más de un año de gobernar.

Estas mismas tensiones no permitieron que el Gobierno y la Asamblea Legislativa acordaran una ley para manejar la reactivación económica y mantener medidas sanitarias.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró inconstitucionales buena parte las normativas que rigieron la cuarentena domiciliar, que se extendió por más de 80 días, por supuestamente restringir garantías establecidas en la Carta Magna, para lo que el Ejecutivo no estaba habilitado.

HOSPITALES COLAPSADOS

El sistema hospitalario de El Salvador se ha visto colapsado por los casos de COVID-19 y por la falta de recursos para atender a los pacientes, según publicaciones de los dos principales periódicos del país centroamericano.

"Médicos confirman que hospitales de El Salvador han colapsado" y "Hospitales desbordados por pacientes de COVID-19 en El Salvador", publicaron este sábado El Diario de Hoy (EDH) y La Prensa Gráfica (LPG), respectivamente, en sus portales en internet.

De acuerdo con EDH, "en los últimos días aumentó el número de pacientes con COVID-19. Los hospitales están saturados, el personal médico cansado y sin equipo".

Por su parte, LPG reseñó que los médicos han denunciado "desorden total en el área de emergencia" en el Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y "aseguraron que no cuentan con áreas definidas para pacientes covid".

"Por otro lado, afirmaron que no se cuenta con insumos de protección para el personal médico y que hay escasez de medicamentos, lo cual agrava la situación, pues dijeron que cada día reciben a más personas contagiadas", afirmó este periódico.

Estas publicaciones se dan en momentos en los que el Gobierno se dispone a inaugurar la primera etapa de un hospital provisional dedicado al tratamiento del COVID-19 con al menos 400 camas.

Según Bukele, este hospital que se construye desde marzo pasado, será el "más grande de Latinoamérica" para atender el COVID-19 con una inversión de 70 millones de dólares.

En El Salvador se registran 4.480 casos confirmados de la COVID-19 y al menos 86 personas fallecidas.