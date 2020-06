Biden recibe el apoyo de Tzintzún-Ramírez, clave del voto joven latino en Texas

El exvicepresidente estadounidense Joe Biden. EFE/DAVID MAXWELL/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 22 jun (EFE).- El exvicepresidente de EE.UU. Joe Biden recibió este lunes el respaldo formal de la activista Cristina Tzintzún-Ramírez, una pieza clave en el aumento de la participación electoral en las elecciones de 2018 en Texas, y quién está empeñada en hacer que los jóvenes y latinos "cambien el color político del estado".

Fundadora de Jolt-Texas, una organización de corte progresista cuya misión es movilizar a los jóvenes y latinos a que participen en las elecciones del 3 de noviembre, la demócrata de 37 años dijo en una entrevista con Efe que "llegó el momento para que los nuevos electores decidan qué clase de país quieren para su futuro".

LA JUVENTUD, RESPONSABLE DEL CAMBIO

"Estados Unidos está a punto de escoger entre dos caminos: ser una nación dividida, que no reconoce la fuerza de la diversidad y el aporte de todos sin importar el color de la piel o si escogemos un país unido y un Gobierno que trabaja para todos", apuntó la activista de raíces mexicanas.

Las semanas de protestas tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis, son para Tzintzún-Ramírez la muestra del momento crucial que se vive y donde los jóvenes han obtenido un papel determinante.

"La historia lo muestra, cuando este país ha enfrentado caminos difíciles y grandes cambios los jóvenes han estado ahí, y este es uno de esos momentos", considera.

"Hoy, los jóvenes están listos para hacer grandes cambios", recalca.

Tzintzún-Ramírez se une a la campaña del virtual candidato demócrata a la Presidencia trayendo un panorama muy claro sobre los votantes en Texas.

La activista, quién aspiró sin éxito a ser la candidata demócrata para competir por el puesto del poderoso senador republicano John Cornyn en las elecciones de noviembre, advierte que ni demócratas ni republicanos pueden ganar Texas, y sus 38 delegados del Colegio Electoral, sin movilizar a los jóvenes y los hispanos.

Según los datos que maneja su organización, la mitad de las personas que cumplen la mayoría de edad en Texas es de origen latino, y el 90 % es ciudadano y por lo tanto está apto para votar.

¿TEXAS DEMÓCRATA?

Trump ganó Texas en las elecciones del 2016 con el 52,2 % de los votos, frente al 43,2 % que alcanzó Hillary Clinton.

En las elecciones intermedias 2018, la participación en Texas experimentó un aumento de 18 puntos porcentuales en comparación con las votaciones del 2014, según la organización United States Elections Project.

De la población elegible para votar, el 46,3 % participó en 2018, un número que la activista está segura que aumentará para noviembre.

"Tenemos, (latinos y jóvenes) un reto cambiar el color de este estado y elegir un presidente con el que podamos trabajar, no del que tengamos que defendernos", dice.

Y tienen opciones de lograrlo, pues Trump solo aventaja a Biden por 1,5 puntos porcentuales, según el promedio de encuestas que realiza el portal especializado Real Clear Politics, lo que sitúa a Texas por primera vez en décadas como estado en disputa y donde no gana un demócrata desde que en 1976 lo lograse Jimmy Carter.

Ana Milena Varón