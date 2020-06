Ben Ainslie: La combinación de talentos es la fortaleza del Team New Zealand

EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Redacción deportes, 22 jun (EFE).- El navegante inglés Sir Ben Ainslie, patrón del 'INEOS Team UK', desafiante británico en la 36ª Copa del América, considera al Team New Zealand, defensor del título, como "un equipo en el que la combinación de su talento es la más importante de sus fortalezas".

El evento, que se disputará en Auckland (Nueva Zelanda), de diciembre de este año a marzo de 2021, es todo un reto para él porque, "la Copa es un esfuerzo de equipo, no se trata de individualidades, y el Emirates Team New Zealand tiene una gran capacidad como tal".

A su 43 años, con un palmarés de cuatro medallas de oro y una plata es el regatista más importante de la vela olímpica. Además ha logrado ocho títulos mundiales y ganó la Copa del América con el 'Oracle' estadounidense en San Francisco 2013.

En estos momentos está en Portsmouth (Reino Unido) entrenando con el equipo, en el que también están los españoles Xabi Fernández, Joan Vila y Fernando Sales, en largas jornadas de trabajo para recuperarse del parón por la pandemia de la COVID-19.

El tiempo que se ha perdido le preocupa por la calidad del defensor del título, el Team New Zealand con los dos mayores talentos de la nueva generación de la vela neozelandesa, Peter Burling y Blair Tuke.

"Tienen un par de medallas olímpicas, junto con seis títulos mundiales y también ganaron la Copa América en 2017 en su debut", comenta Ainslie.

"Pero no son solo ellos dos" -añade- "también están Glenn Ashby, 17 veces campeón del mundo, y que es probablemente quien logra el desarrollo de todas las herramientas para el manejo perfecto del barco; Ray Davies, entrenador del equipo, y, obviamente, toda la experiencia de Grant Dalton dirigiendo el equipo".

El hecho de que la Copa del América vuelva a disputarse en Nueva Zelanda después de casi dieciocho años de ausencia es especial para todos los competidores y también para Ainslie. "No hay nada más grande que enfrentarse al equipo de Nueva Zelanda en sus propias aguas. Somos conscientes del desafío que tenemos. Pero al mismo tiempo disfrutamos de ese desafío y como deportista, ese es el lugar en el que quieres estar".

Ainslie conoce perfectamente al Emirates Team New Zealand ya que en Valencia 2007 fue compañero de entrenamiento de Dean Barker, entonces patrón del barco neozelandés.

Para el equipo neozelandés Ben Ainslie es uno de sus peores enemigos. En la final de la 34ª edición, en 2013, en San Francisco, formaba parte del equipo estadounidense 'Oracle', que se enfrentaba a los 'kiwis'.

Con 4-1 a favor de los neozelandeses, Ainslie relevaba a John Kostecki en el AC72 y parecía que nada evitaría la derrota de los estadounidenses que ya se colocaban 8-1 y estaban una victoria para revalidar el título.

Con arriesgadas maniobras, 'Oracle' ganó las siguientes siete mangas para empatar (8-8) y forzar la carrera decisiva. En ella, los estadounidenses superaban en 44 segundos a su rival en la meta y lograban la proeza. Ainslie era el primer británico a bordo de un barco ganador de la Copa del América desde Charlie Barr en 1903.

Pero la venganza de Grant Dalton y los neozelandeses llegaba en la siguiente edición en Bermudas en 2017 cuando el Land Rover BAR, el equipo británico organizado por Ainslie fue superado por 5-2 por los kiwis en las semifinales del torneo de desafiantes.

Los problemas del diseño de los AC75 (monocascos con 'foils') debidos a la pandemia del coronavirus y el hecho de la anulación de las pruebas de las Series Mundiales en Italia e Inglaterra hace que él piense que "todo juega a favor de los 'kiwis'". "Porque que no habremos navegado contra ellos y han entrenado más tiempo que el resto".

Ahora, el equipo británico ya tiene autorización para entrar en Nueva Zelanda en medio de las restricciones de la COVID-19. Para el patrón británico "es un lugar fantástico para navegar y un verdadero desafío con los vientos y las mareas. Es la historia de la Copa en el puerto de Auckland lo que atrae a la gente".

"Y la historia que tiene el equipo de Nueva Zelanda en la Copa, es un desafío enorme que tienes que asumir, pero volverá a ser un evento fantástico en ese entorno", concluyó.