Banco de China sopesaría cerrar línea de crédito de Wirecard

(Bloomberg) -- Bank of China Ltd. (Banco de China) está discutiendo la posibilidad de poner fin a una línea de crédito de la alemana Wirecard AG, una medida que complicaría la lucha de la asediada empresa por sobrevivir tras el escándalo contable de miles de millones de dólares.

El cuarto prestamista más grande de China podría cancelar la mayor parte de los 80 millones de euros (US$90 millones) que se le deben y no extender la línea de crédito, dijeron las personas, pidiendo no ser identificadas porque las discusiones son privadas. El Banco de China, uno de un grupo de al menos 15 bancos comerciales tras los US$2.000 millones en financiamiento para Wirecard, contempla contratar a un equipo legal externo para investigar cómo puede minimizar las pérdidas, dijeron.

Cuando un prestatario incumple los términos de una línea de crédito rotativo los prestamistas pueden decidir renovar el acuerdo, pero la decisión generalmente requiere unanimidad, lo que significa que el prestatario podría tener que pagar el préstamo completo si un banco se niega a firmar el acuerdo. Los bancos que se niegan a extender el acuerdo también pueden tratar de vender el préstamo a otra parte, por lo general a operadores de préstamos, transfiriendo así el poder de decisión a una nueva parte.

La mayoría de los bancos se inclinan hacia una extensión de la obligación de reembolso para evaluar mejor el impacto potencial de un incumplimiento en sus balances, informó Bloomberg anteriormente. Las negociaciones entre Wirecard y sus acreedores están en curso y el prestamista chino no ha tomado una decisión final, dijeron las personas.

Bank of China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Wirecard no devolvió inmediatamente las llamadas en busca de comentarios.

Efectivo perdido

El principal regulador financiero de Alemania calificó el escándalo de Wirecard de “total desastre” después de que la firma retirara el lunes los resultados financieros recientes y dijera que probablemente no existían 1.900 millones de euros en efectivo previamente reportados en su balance general. La profunda crisis ha provocado el colapso de las acciones y bonos de Wirecard, la destitución de su director ejecutivo y deja Bafin bajo el foco por el manejo de las persistentes acusaciones de irregularidades contables en la firma de tecnología financiera.

El Banco de China es parte de una línea de crédito rotativo de aproximadamente 1.750 millones de euros, informó Bloomberg anteriormente. Según el acuerdo de préstamo actual, los bancos pueden solicitar préstamos antes del vencimiento o tomar medidas legales si se violan los términos o si no se cumplen las condiciones asociadas a la facilidad.

La compañía de pagos alemana advirtió que podrían cancelarse préstamos por hasta 2.000 millones de euros si su informe anual auditado no se publicaba el viernes. Otros prestamistas de Wirecard incluyen a Commerzbank AG y ABN Amro.

Wirecard está trabajando con el banco de inversión Houlihan Lokey en una estrategia de financiamiento sostenible, mientras que también está considerando una reestructuración amplia para mantener sus operaciones comerciales, dijo la compañía el lunes.

Las preocupaciones sobre el dinero perdido han borrado más de 80% del valor de mercado de Wirecard y han provocado la renuncia del director ejecutivo, Markus Braun, quien fue reemplazado de manera interina por James Freis. En una indicación del empeoramiento de las perspectivas de la compañía, Moody’s Investors Service retiró las calificaciones crediticias de Wirecard después de la semana pasada, recortando seis niveles.

Nota Original:Bank of China Is Said to Weigh Ending Wirecard’s Credit Line

©2020 Bloomberg L.P.