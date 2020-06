Apps deberán tener permiso de usuarios para rastrearlos: Apple

(Bloomberg) -- Apple Inc. obligará a las aplicaciones iPhone a obtener permiso de los usuarios antes de rastrearlos, lo que representa un golpe potencialmente importante para los desarrolladores de aplicaciones que dependen de los anuncios para ganar dinero.

El cambio, anunciado en la conferencia de desarrolladores virtuales de Apple el lunes, es similar a una medida de la compañía el año pasado cuando comenzó a enviar notificaciones a los usuarios cada vez que una aplicación intentaba usar su ubicación.

Apple facilita el seguimiento en sus teléfonos al proporcionar a los desarrolladores de aplicaciones números únicos para cada usuario, algo que defensores de la seguridad han dicho durante mucho tiempo que contradice las frecuentes declaraciones de la compañía en apoyo a la privacidad. La actualización del sistema operativo del iPhone no elimina el sistema de seguimiento, pero lo hace mucho más evidente para los usuarios y les da más oportunidades para desactivarlo. Anteriormente, los controles estaban enterrados en el menú de configuración del teléfono.

“Teniendo en cuenta la base de usuarios del iPhone, este es un cambio muy grande. Ciertamente mejora la privacidad del usuario”, dijo Lukasz Olejnik, investigador y consultor de privacidad independiente. “Los usuarios en general que se topan con tales ventanas emergentes en casi cualquier aplicación pueden comenzar a hacer preguntas sobre el uso de sus datos. Obligará a la industria a reconsiderar algunos de los supuestos básicos”.

La publicidad en la aplicación genera miles de millones de dólares cada año. Las tecnológicas publicitarias también utilizan los datos de seguimiento integrados en las aplicaciones para vincular a los usuarios de teléfonos con sus otros dispositivos, lo que permite mostrar anuncios a las mismas personas en varias pantallas, así como medir la efectividad de esos mensajes.

Apple se ha proclamado defensor de la privacidad del usuario, especialmente en comparación con otros gigantes tecnológicos que dependen de la publicidad, como Facebook Inc. y Google, de Alphabet Inc. Apple comenzó a limitar el seguimiento en su navegador web Safari en 2017. A principios de este año, Google dijo que haría lo mismo con su navegador Chrome después de una consulta de dos años con la industria publicitaria.

Nota Original:Apple Will Force Apps to Ask for OK Before Tracking Users

©2020 Bloomberg L.P.