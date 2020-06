Afianzado por éxito electoral, presidente serbio se prepara para hablar de Kosovo

Fortalecido por el "tsunami" provocado por su partido en las elecciones legislativas, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, emprendió este lunes una serie de conversaciones con el objetivo de reanudar el diálogo con Kosovo, que ha estado estancado desde hace más de un año.

El diferendo que opone a Belgrado con su ex provincia del sur es uno de los conflictos territoriales más espinosos de Europa.

Serbia rechaza reconocer la independencia proclamada por Kosovo en 2008, tras la sangrienta guerra de fines de los años 1990 en los Balcanes.

Las elecciones legislativas en Serbia consolidaron el dominio del Partido del Progreso Serbio (SNS), en el poder, y se considera que el presidente Vucic cuenta ahora con un camino más libre para tratar este tema tan delicado.

Beneficiado por el boicot de una parte de la oposición, el SNS obtuvo el 62% de los votos, por delante de su aliado socialista en la coalición saliente, que sólo alcanzó al 10% de los sufragios.

El presidente ya tiene una agenda semanal cargada. Este lunes recibía a Miroslav Lajcak, enviado especial de la Unión Europea (UE), encargado del diálogo entre Belgrado y Pristina, bloqueado desde finales de 2018.

Después, Vucic viajará a Rusia, un aliado clave en la cuestión de Kosovo, antes de reunirse con representantes kosovares en Washington, en la Casa Blanca.

El mandatario serbio ya advirtió que "los próximos días y semanas serán difíciles, en particular en lo que concierne a Kosovo". No obstante, afirmó que un reconocimiento de Pristina por parte de Belgrado "no será un asunto" a tratar en Washington. "No lo permitiremos", indicó a la prensa local.

Antes de llegar a Belgrado, Miroslav Lajcak, por su parte, realizó una escala en Pristina para entrevistarse con el nuevo gobierno, que recientemente cedió a las presiones occidentales y levantó las trabas a la importación de productos serbios, lo que era un obstáculo para reanudar el diálogo.

Tras su estadía en Kosovo, el enviado europeo consideró que "las condiciones están reunidas", para poder continuar las discusiones.

No obstante, rechazó hacer comentarios sobre la reunión organizada para el 27 de junio en la Casa Blanca por el enviado de Donald Trump, Richard Grenell.

