Visita del Granada de Herrera y Machís, nueva final para el "vasco" Aguirre

Los jugadores del Granada celebraban el primer gol del equipo andaluz durante el encuentro correspondiente a la séptima jornada de primera división disputado frente al Leganés en el estadio Nuevo Los Cármenes, en la capital granadina. EFE / Pepe Torres./Archivo

Madrid-Granada (España), 20 jun (EFE).- Después de coquetear con la derrota ante el Mallorca, de la que le libró un excelente gol de falta de Óscar Rodríguez, el Leganés que dirige el mexicano Javier Aguirre recibe la visita del Granada de los venezolanos Yangel Herrera y Darwin Machís, que quiere resarcirse del revés que sufrió frente al Villarreal y reforzar sus opciones de alcanzar una plaza europea.

Haber caído en su visita al conjunto balear podría haber sido un paso determinante hacia el abismo de la categoría de plata, por lo que ese punto se dio por bueno en el Leganés y el conjunto de Aguirre espera que le insufle ánimos en esta ocasión.

Los blanquiazules retornan, además, a su estadio con ganas de mejorar las prestaciones del último partido jugado en casa, donde perdieron contra el Valladolid en otro duelo clave en la lucha por la permanencia.

Por todo ello la cita se vive como una nueva 'final' ante un conjunto andaluz al que han ganado en los dos precedentes disputados en Butarque, en la ida de los dieciseisavos de la Copa del Rey de la 2015-2016 y ya en liga en la 2016-2017. Este último choque lo decidió un gol del veneolano Darwin Machís, cedido en aquel entonces por el cuadro nazarí y que hoy pertenece al mismo.

De cara a esta cita, los madrileños llegan sin bajas aunque todo apunta que no estará entre los convocados el extremo argentino Alexander Szymanowski, quien sigue aclimatándose al trabajo en grupo tras su larga lesión.

El Granada visita al Leganés con el objetivo de lograr una victoria que le permita compensar el traspié sufrido en la pasada jornada ante el Villarreal, que se impuso 0-1 en el Nuevo Los Cármenes poniendo fin a una racha rojiblanca de seis partidos sin perder.

El conjunto dirigido por Diego Martínez, que ha sumado cuatro puntos en los tres partidos disputados desde la reanudación de la competición, necesita el triunfo en tierras madrileñas si quiere seguir metido de lleno en la pelea por los puestos europeos.

Los andaluces llegan a Butarque sin sancionados pero con bastantes bajas por lesión, ya que no podrán jugar los medios Ángel Montoro y el francés Maxime Gonalons, los laterales Álex Martínez y Joaquín Marín 'Quini' ni los centrales José Antonio Martínez y el colombiano Neyder Lozano.

Además, es duda el delantero Roberto Soldado, que ante el Villarreal sólo pudo jugar un tiempo al arrastrar problemas físicos y que aún no se encuentra al cien por cien de sus facultades.

Tras jugar el pasado viernes un duro choque frente a los amarillos, es previsible que Diego Martínez refresque su once inicial con la entrada de caras nuevas respecto al anterior choque, caso del lateral francés Dimitri Foulquier, del medio nigeriano Ramon Azeez o del extremo venezolano Darwin Machís.

Alineaciones probables:

Leganés: Cuéllar; Rosales, Awaziem, Omeruo, Siovas, Silva; Kevin Rodrigues, Amadou, Rubén Pérez, Óscar Rodríguez; y Guerrero.

Granada: Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Germán, Vallejo, Carlos Neva; Azeez, Yangel Herrera; Antonio Puertas, Machís y Carlos Fernández.

Árbitro: De Burgos Bengoechea (Comité Vasco).

Estadio: Butarque.

Hora: 22:00.

----------------------------

Clasificación: Leganés (19º, 24 puntos); Granada (10º, 42 puntos).

La clave: El estado de forma de Óscar Rodríguez, autor de los cuatro goles previos marcados por su equipo y de cinco de los últimos seis. Su golpeo a balón parado es uno de los mejores de la máxima categoría del fútbol español.

El dato: El Granada ha perdido en sus dos visitas a Leganés y en tres de los cinco partidos que ambos equipos han disputado. Los andaluces se impusieron en los restantes.

El entorno: En la entidad respiran con más tranquilidad tras empatar 'in extremis' contra el Mallorca. De haber perdido, se hubieran complicado mucho sus opciones de salvación.