Venezuela no ve un "panorama claro" para las próximas competencias por coronavirus

El presidente del Comité Olímpico de Venezuela (COV) Eduardo Álvarez habla en una entrevista con Efe el 18 de junio de 2020 en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 21 jun (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Venezolano (COV), Eduardo Álvarez, dijo que no ve un "panorama claro" para que puedan celebrarse las próximas competiciones deportivas, incluidos los Juegos de Tokio 2020, por la pandemia del coronavirus que mantiene paralizadas las actividades en el mundo.

"No hay un panorama claro definido", dijo Álvarez a Efe al señalar que tras suspenderse los juegos de Tokio hasta julio del próximo año todas las competiciones del ciclo olímpico que finaliza en 2024 cambiaron de fecha y provocaron una "aglomeración" en el calendario deportivo americano.

Con respecto a una posible cancelación definitiva de Tokio 2020, Álvarez dijo que es una "posibilidad" real que el propio Comité Olímpico Internacional (COI) ya alertó en vista de las complicaciones logísticas y el incremento de costos que está ocasionando la suspensión temporal hasta 2021.

"Todos los comités olímpicos nacionales han recibido directamente algunas orientaciones del COI, y dentro de todas las posibilidades está esa posibilidad (de cancelar los juegos Tokio 2020)", indicó.

El directivo venezolano señaló que la eventual cancelación está ligada a la imposibilidad de no poder realizar los juegos en 2021.

Si este extremo llegara a concretarse, Álvarez dijo que podrían realizarse algunas competiciones en la región durante 2021, pero que muchas, como másters o de playa, tendrían que declinarse o agruparse.

Sin embargo, se mostró esperanzado en que "a partir de septiembre (próximo) el mundo pueda sobreponerse a esta crisis, regresar a la actividad y que los atletas retomen las rutinas de entrenamiento".

Por otra parte, Álvarez señaló que Venezuela, que cuenta con 19 atletas confirmados a la cita de Tokio, y otros 95 en ruta, no ha modificado sus planes logísticos o de entrenamiento, más allá de los impedimentos impuestos por la pandemia.

Así, muchos atletas retomaron sus actividades, como el karateca Antonio Díaz y el esgrimista Rubén Limardo, el último oro en la espada masculina en Londres 2012.

Pero algunos, como la pertiguista Robeilys Peinado, han visto interrumpidos sus entrenamientos.

Si los juegos de Tokio llegaran a celebrarse, Venezuela espera abrir centros de entrenamiento en el extranjero para que los atletas retomen el tiempo perdido.

El Comité Olímpico Internacional (COI) no ha fijado un plazo para determinar si los juegos de Tokio tendrán que cancelarse si continúa la pandemia.

Lo que sí han dejado claro los responsables olímpicos, tanto fuera como dentro de Japón, es que no cabe la posibilidad de un nuevo aplazamiento, y de no comenzar las pruebas el 23 de julio de 2021 las competiciones olímpicas serán canceladas.