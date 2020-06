Tiz the Law, con el boricua Franco, gana la primera carrera de Triple Corona

El caballo "Tiz the Law", identificado con el #8, es cabalgado por Manny Franco en Belmont Stakes. EFE

Nueva York, 20 jun (EFE).- El caballo Tiz the Law, montado por el debutante boricua Manny Franco, se acreditó este sábado la edición 152 del Belmont Stakes, en la primera carrera de un calendario modificado de la Triple Corona y sin aficionados en las tribunas.

El potro de tres años del norte del estado de Nueva York ahora se perfila como favorito para el Derby de Kentucky, que tendrá lugar el próximo 5 de septiembre, y para el Preakness, a realizarse el 3 de octubre.

Ambas carreras tendrían que haberse disputado en mayo pasado, pero fueron aplazadas por la pandemia del coronavirus.

La competencia de Belmont Stakes, generalmente la última de la serie, estaba inicialmente programada para el 6 de junio.

Tiz the Law le dio a Nueva York un campeón de su ciudad natal en su primer gran evento deportivo desde que la pandemia del coronavirus afectó el área.

Es el primer caballo criado en Nueva York que gana el Belmont desde Forrester, que lo logró en 1882.

Esta competencia del Belmont era diferente a cualquiera de las 151 que la precedieron ya que la pista de Long Island puede albergar a casi 100.000 asistentes, pero esta carrera tuvo alrededor de 100, incluidos jinetes, medios de comunicación y personal del parque.

Los cubrebocas eran obligatorios para todos, incluidos los jinetes.

Cerrado al público desde marzo, Belmont Park apenas se parecía a la velada veraniega a la que los neoyorquinos están acostumbrados.

Las ventanas de apuestas y las tiendas de regalos estaban cerradas.

Por su parte, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, emitió la tradicional llamada "jinetes, ¡arriba!", de manera remota a través de un video.

Los corredores pasearon con la ya obligatoria separación social por la pista mientras se escuchaba una grabación de 'New York, New York', de Frank Sinatra.

Un locutor presentó a los jinetes a las tribunas vacías.

Unos informes fuera del recinto cerrado indicaban a los apostadores que si querían apostar podrían hacerlo a través de sus teléfonos.

El entrenador Mark Casse buscaba una tercera victoria consecutiva en la carrera de la Triple Corona.

En cambio, Tiz the Law pasó por encima de él en el exterior y logró una victoria de cuatro largos.

El dueño de Tiz the Law, Jack Knowlton, del Sackatoga Stable de Nueva York, estaba observando desde el patio de un restaurante en el norte del estado de Saratoga Springs.

Su histórico caballo Funny Cide, que estuvo cerca de conseguir la Triple Corona, había terminado tercero.

También fue una gran victoria para el entrenador Barclay Tagg, de 82 años, quien completó una carrera de Triple Corona después de entrenar a Funny Cide.

Franco, de 25 años, nativo de Carolina (Puerto Rico), ingresó al círculo de ganadores en su primera carrera en Belmont Stakes, y llamó a Tiz the Law un caballo "versátil" en el período previo a la carrera.

Dr. Post, propiedad del famoso entrenador Todd Pletcher, y montado por otro jinete boricua, Irad Ortiz Jr., terminó segundo.

Max Player, que tuvo al dominicano Joel Rosario de jinete, acabó en el tercer lugar dando a Linda Rice uno de los mejores resultados de un caballo entrenado por una mujer, que buscaba convertirse en la primera en enviar a un caballo a la victoria en la Triple Corona.

La pista el sábado se acortó a 1 1/8 millas en lugar del agotador estándar de 1,5 millas para dar cuenta de los horarios de entrenamiento inusuales de los competidores.

Los corredores comenzaron desde una puerta de salida colocada en la parte superior de la recta, en lugar de frente a las tribunas.

Tiz the Law le valió al dueño Knowlton la parte superior de una bolsa de un millón de dólares, y los cuatro mejores caballos ganaron puntos de calificación para el Derby de Kentucky.