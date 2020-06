Real Madrid se apodera de la punta a fuerza de oficio

MADRID (AP) — Un penal convertido por Sergio Ramos y el gol de Karim Benzema encaminaron el domingo al Real Madrid a la victoria 2-1 ante la Real Sociedad para bajar al Barcelona de la cima de la Liga española.

La polémica arbitral acabó marcando el partido en la visita merengue a San Sebastián, un duelo en el que el equipo de Zinedine Zidane ofreció más oficio que juego brillante.

Ramos cobró un penal que llegó en una falta sobre el brasileño Vinícius Júnior a los 50 minutos y Benzema amplió con un derechazo a los 70. La acción de Benzema fue validada por el videoarbitraje, luego de que hubo reclamos de que el delantero francés controló el balón con el brazo.

Mikel Merino descontó por los anfitriones con un potente zurdazo a los 82, poniéndole emoción a los últimos minutos.

Poco antes del segundo tanto merengue, Adnan Januzaj vio anulada una diana por el juez de línea, después de un tiro rasante que pasó a un lado de Cristian Portugués, quien estaba en posición adelantada, y el árbitro señaló que estorbó al arquero Thibaut Courtois.

“Lo que me molesta es que al final se habla sólo de los árbitros. Parece que no hemos hecho nada en el campo, pero la polémica no la vamos a controlar", dijo Zidane. "Ganamos en el campo y hoy creo que la victoria es merecida”.

El Madrid quedó como nuevo líder con 65 puntos, mismos que tiene el Barcelona. Pero los Zidane marcan el paso al favorecerle el criterio de desempate por los tantos marcados en sus duelos directos (0-0 y victoria 2-0 del Madrid).

El empate 0-0 del Barcelona en su visita al Sevilla el viernes abrió las puertas para que el Madrid subiera a lo más alto. El Atlético de Madrid y el Sevilla persiguen al Madrid y al Barcelona, 13 puntos detrás, con partidos por disputar.

“Asumir el liderato da mucha alegría. Creo que cuando los partidos son duros y los ganamos hay que disfrutarlos y hay que seguir para adelante con mucha motivación y ganas”, dijo el centrocampista uruguayo Federico Valverde.

La gran novedad en el once titular merengue fue la presencia del volante colombiano James Rodríguez, quien jugó en el campeonato por primera ocasión desde el 19 de octubre ante el Mallorca. Vinícius también arrancó desde el vamos.

El extremo brasileño tuvo gran relevancia en su primera incursión del complemento en la que llegó por sector izquierdo y se quitó un par de rivales, el segundo con un túnel, y al enfilarse para disparar pareció ser derribado por Diego Llorente para que se marcara el penal.

Ramos, quien tuvo que salir a los 60 por un golpe, definió con clase y se convirtió en el defensa más goleador en la historia de la Liga. El capitán merengue llegó a las 68 dianas, una más de las que coleccionó el ex azulgrana Ronald Koeman.

Las polémicas crecieron cuando Januzaj recibió el balón afuera del área y sacó un tiro que se metió a las redes, pero la jugada fue invalidada alegando un fuera de lugar de Portugal, lo que provocó los reclamos.

Un par de minutos después llegó la acción de Benzema, en la que se acomodó el balón con la parte derecha del pecho y lo clavó en el fondo de las redes.

El Madrid terminó sofocado en su campo y con gran presión tras la anotación en la recta final de Merino.

La Real encadenó su tercer partido sin triunfo tras la reanudación del campeonato, después de tres meses de suspensión por la cuarentena de la pandemia del coronavirus. Apenas lleva un punto en este lapso y cayó a la séptima posición, alejado de los puestos europeos, al quedarse con 47 puntos.

VALENCIA SE ACERCA A ZONA EUROPEA

El Valencia doblegó 2-0 al visitante Osasuna, su primer triunfo en el regreso de la Liga tras el parón.

Gonçalo Guedes y Rodrigo firmaron los goles del Valencia en la primera parte.

La victoria dejó al Valencia con 46 puntos, a tiro de la zona europea.

CELTA GOLEA, SE ALEJA DE DESCENSO

Con dos goles del volante brasileño Rafinha, el Celta de Vigo también ganó por primera vez tras el parón, vapuleando 6-0 a un Alavés con 10 hombres.

Rafinha anotó a los 40 y 41 minutos para el Celta, que venía de un empate y una derrota en la reanudación del torneo.

Celta se puso en ventaja a los 14 mediante el gol del zaguero colombiano Jeison Murillo. Los otros tantos del club gallego fueron obra de Nolito, Iago Aspas y Santi Mina.

La victoria permitió al Celta alejarse cuatro puntos de la zona de descenso.

Alavés, que se deslizó al 13er puesto de la tabla, jugó la mayor parte del partido en inferioridad numérica debido a la expulsión con roja directa del defensor Martín Aguirregabiria. Los visitantes se fueron al descanso con un 4-0 en contra.