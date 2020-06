Raúl Jiménez supera la mejor temporada anotadora de Chicharito en Inglaterra

EFE/EPA/BEN STANSALL / NMC

Londres, 21 jun (EFE).- El gol de Raúl Jiménez al West Ham United no solo sirvió para encarrilar el triunfo de su equipo, el Wolverhampton Wanderers, sino también para ponerle por delante de su compatriota Javier Hernández 'Chicharito' y convertirse en el máximo goleador mexicano en una temporada de Premier League.

Jiménez, de 29 años, ha mejorado la campaña más anotadora de Chicharito en Inglaterra. Con el tanto al Wolverhampton, suma catorce dianas esta temporada solo en la Premier League, con lo que supera a Chicharito, cuya campaña más fructífera fue la 2010/2011 con el Manchester United.

En su desembarco en Manchester, Chicharito logró 13 tantos, una cifra que ya no superaría en Inglaterra, donde siempre se situó en torno a los diez tantos por campaña.

Jiménez ya coqueteó con el récord la temporada pasada, cuando lo igualó, pero esta vez ha puesto un nuevo registro que podrá seguir ampliando en los siete encuentros que le quedan por delante.

El año de Raúl está siendo el mejor de su carrera y a los 14 tantos en Premier hay que sumar nueve más en la Liga Europa, competición en la que los de Nuno Espirito Santo siguen vivos y jugarán en agosto.

Su aportación al gran momento del Wolves le está valiendo el interés de los grandes clubes europeos y es que, con 29 años, Jiménez ha encontrado la madurez que no tuvo cuando llegó demasiado joven al Atlético de Madrid.

El mexicano es el punta titular del equipo que ahora mismo es sexto en la Premier y que sueña con alcanzar incluso la Liga de Campeones. Si el Manchester City quedara fuera de las competiciones europeas, al Wolves podría valerle ser quinto para meterse en el torneo continental más prestigioso. De ese objetivo le separan dos puntos.

La duda será saber si Jiménez se mantendrá al norte de Inglaterra, en el Molineux Stadium, o decidirá cambiar de aires cuando se abra el mercado de fichajes. De momento, su contrato vence en junio de 2023. El Wolverhampton sabe el valor que tiene y por ello lo tienen blindado.