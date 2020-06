Puerto Rico descarta como panorama la cancelación de los Olímpicos de Tokio

Fotografía de archivo de la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, durante la presentación de la delegación que representará a la isla en los Juegos Panamericanos 2019 el 27 de junio de 2019 en el Viejo San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 21 jun (EFE).- Una cancelación definitiva de los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados para 2021 del 23 de julio al 8 de agosto, "no es el panorama" que avista la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario.

"La cancelación no es el panorama que estamos viendo en este momento", afirmó Rosario en entrevista con Efe.

Para justificar su convicción en tiempos de tanta incertidumbre, explicó que el Comité Organizador del certamen y el Comité Olímpico Internacional trabajan en conjunto para que se celebren los juegos, pese a las dificultades y la amenaza de la pandemia del nuevo coronavirus.

"Las federaciones internacionales han comenzado a cambiar sus calendarios de competencias y las clasificaciones que faltaban", recordó Rosario.

Aseguró que no cree que valga la pena "especular" con "los escenarios actuales".

Por contra, "es momento de comenzar a trabajar por el esfuerzo de todos en común para estar en esos Juegos Olímpicos".

"Quedan trece meses para la celebración y yo puedo apostar a que los Juegos Olímpicos de Tokio se puedan celebrar", aseguró la presidenta del Copur.

Destacó que gran parte de los deportistas puertorriqueños han retomaron hace dos semanas sus entrenamientos con miras al objetivo olímpico tras la aprobación de una orden Ejecutiva.

No obstante, pese a que Puerto Rico se adelantó a otros países en la reanudación de sus entrenamientos, aún el Copur una asignación del Gobierno de cuatro millones de dólares, de un presupuesto de ocho millones, para continuar con el ciclo olímpico.

"Son cuatro millones que son de gran importancia porque toda este aplazamiento de los juegos atempera y ataca de forma directa el presupuesto y las inversiones que tengamos que hacer", sostuvo.

Admitió que el Copur ha tenido que gastar recursos durante la pandemia, pero explicó que los gastos serán más elevados cuando se normalice el calendario de eventos.

"Cuando comiencen todas las federaciones internacionales o todos los eventos a ser convocados, la cantidad de inversión que tenemos que hacer con nuestros atletas será bastante amplia", explicó.

"Y también, con todo esto del Covid, también recae sobre nosotros y sobre nuestras federaciones una responsabilidad sobre la higiene, la sanidad y el distanciamiento social que debemos tener ahora en nuestras oficinas y salas de entrenamiento. Y cuando el deporte comience a abrir, y finalmente los eventos se lleven a cabo, las federaciones también necesitarán ayuda económica", precisó.

El atraso de los Juegos Olímpicos provocó a la vez que algunos deportistas que proyectaban ya la retirada en 2020 tendrán que prolongar su vida deportiva por un año más.

"Sí. Es un tema para considerar. Muchos de ellos estaban ya pensando que le quedan pocos meses para acabar sus carreras deportivas y de ahí comenzar su carreras profesionales", admitió.

No obstante, a su juicio, la prolongación de las fechas ayudará a los que se recuperaban de dolencias, lesiones u operaciones a llegar en forma a la cita en la capital japonesa.

Sobre los patrocinadores, la presidenta del Copur aseguró que de momento todos continúan interesados en mantener sus contratos este año. Y el próximo también.

