Piñera firma el ingreso de emergencia para 2,1 millones de familias vulnerables

Chile se encuentra actualmente bajo estado de excepción por catástrofe y toque de queda nocturno, con las fronteras cerradas, al igual que las escuelas y los negocios que no son de primera necesidad. EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 21 jun (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó este domingo una ley que entregará un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a más de dos millones de familias de escasos recursos, una actualización de la normativa aprobada previamente para ayudar a los hogares más vulnerables durante la pandemia del coronavirus.

El mandatario firmó el texto legislativo aprobado el pasado viernes en el Parlamento chileno, que estipula el incremento del monto del ingreso aprobado anteriormente de 65.000 pesos (79,5 dólares) a 100.000 pesos (122,3 dólares) para cada integrante de la familia que reciba la ayuda.

"Viene a fortalecer y complementar el IFE que ya estaba en acción. Aumenta los beneficios e incrementa la cobertura de lo que teníamos hasta antes de este acuerdo y de esta ley", indicó el presidente durante una declaración a la prensa en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo.

El IFE 2.0, como se ha denominado esta nueva normativa, beneficiará al 80 % de los hogares más vulnerables en el país, 1.149.888 según cifras del Gobierno, que espera poder llegar a un total de 2,1 millones de familias con esta iniciativa.

"Va a complementar los ingresos de todas las familias que lo necesitan, las que tienen trabajadores dependientes o independientes, formales o informales, o las que no tienen ningún trabajador en su seno", agregó Piñera.

Además, la ley también se aplicará a trabajadores independientes que cumplan con los requisitos socio-económicos, que estarán determinados por el Registro de Información Social, así como a familias con personas que cobren la pensión básica solidaria (entregada por el Gobierno) o con ancianos mayores de 70 años a su cargo.

Esta medida está pensada como complemento a los ingresos que estas familias reciben del seguro de cesantía laboral, beneficios a trabajadores independientes o pensiones de jubilación o minusvalía.

"No resuelve todos los problemas pero constituye un alivio y un aporte muy necesario y urgente", matizó el mandatario, quien agregó que es "una solución de emergencia" en "tiempos de emergencia".

La medida se aplica desde mayo y durará hasta agosto, puntualizó Piñera.

Además, el presidente también firmó otra ley que complementa el IFE 2.0 acreditando beneficios para trabajadores independientes afectados en su sustento laboral por las restricciones exigidas para prevenir el coronavirus.

En ese contexto se entregarán ayudas económicas a los trabajadores independientes que cumplan los requisitos y se les proporcionarán diversos subsidios y préstamos favorables.

Actualmente Chile registra 236.748 contagios y 7.364 fallecidos (entre casos confirmados por examen PCR y sospechosos) por la COVID-19.

El país se encuentra actualmente bajo estado de excepción por catástrofe y toque de queda nocturno, con las fronteras cerradas, al igual que las escuelas y los negocios que no son de primera necesidad.

Al menos 8,6 millones de personas se encuentran en zonas bajo cuarentena domiciliaria en diversas regiones del país, principalmente en el área central, entre ellas la región Metropolitana, a la que pertenece Santiago, la cuarta zona geográfica en el mundo con más contagios tras Nueva York, Moscú y Sao Paulo (Brasil), según la universidad estadounidense Johns Hopkins.