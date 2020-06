Penal de EE.UU. prohibió a guardias negros tratar con el acusado de matar a Floyd

Fotografía cedida por la oficina del alguacil del condado de Ramsey en la que se ve a Derek Chauvin, el expolicía blanco acusado de la muerte del afroamericano George Floyd. EFE/Ramsey County Sheriff's Office

Washington, 21 jun (EFE).- Ocho oficiales de prisiones negros y latinos presentaron una demanda de discriminación contra las autoridades penitenciarias de Minesota (EE.UU.), alegando que por no ser blancos se les prohibió tener contacto con Derek Chauvin, el expolicía blanco acusado de la muerte del afroamericano George Floyd, informaron este domingo medios locales.

En la queja, presentada ante el Departamento de Derechos Humanos de Minesota el viernes pasado, los guardias correccionales del condado de Ramsey alegan que cuando Chauvin llegó el 29 de mayo pasado a las instalaciones del Centro de Detención de Adultos, el superintendente ordenó a todos los oficiales de color que abandonaran el piso donde estaría recluido, informó el canal local KSTP.

La querella legal argumenta que a los oficiales negros e hispanos se les prohibió tener contacto con Chauvin y fueron intercambiados con sus colegas blancos para realizar otras tareas.

Según el reporte periodístico del canal afiliado a la cadena ABC, la demanda asegura que un oficial dijo que se sintió "humillado" y otros agentes de color fueron vistos llorando.

La muerte de Floyd el pasado 25 de mayo en Mineápolis, en una escena que fue grabada por los móviles de los transeúntes que captaron los casi nueve minutos de agonía de la víctima mientras el agente presionaba su rodilla contra su cuello, generó una ola de protestas y manifestaciones de repudio que aún persisten tras cuatro semanas del hecho.

Tras las quejas, la Oficina del Alguacil del Condado de Ramsey dijo en un comunicado que había recibido una queja verbal de un delegado sindical al día siguiente y abrió una investigación sobre el hecho.

Chauvin estuvo recluido en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Ramsey durante dos días antes de ser transferido a la Cárcel del Condado de Hennepin el 31 de mayo y luego a la Instalación Correccional de Minesota en Oak Park Heights.

Los oficiales de prisiones que se unieron a la demanda permanecen en el anonimato por temor a represalias, según Bonnie Smith, el abogado que los representa.

En un comunicado compartido por KSTP, Smith dijo que "ordenar a los empleados por su raza y color de piel fue profundamente degradante y humillante, por no mencionar ilegal".

"Estos oficiales correccionales vienen a trabajar todos los días para mantener a nuestra comunidad segura y las decisiones de empleo deben tomarse en función de su desempeño, no del color de su piel", concluye el abogado en el comunicado.

El fiscal general del estado de Minesota, Keith Ellison, endureció las acusaciones contra Chauvin. El expolicía enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, tras haber sido imputado el pasado 29 de mayo de asesinato en tercer grado y de homicidio imprudente.