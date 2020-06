Panamá se adapta a las nuevas fechas de los Juegos Olímpicos

El presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), Camilo Amado, habla durante la primera asamblea general extraordinaria del 2019 del COP, el 4 de julio de 2019, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 21 jun (EFE).- Panamá mantiene su trabajo de cara a los Juegos Olímpicos en 2021, sin dar oído a conjeturas sobre nuevas fechas o una cancelación definitiva, declaró a Efe Camilo Amado, presidente del Comité Olímpico de este país (COP).

Aseguró que mientras no haya "algo oficial" sobre una posible suspensión de los Juegos se mantienen trabajando en el nuevo plan que se estableció tras la cancelación del certamen en 2020.

"Ahora mismo nos mantenemos en la base que los Juegos van a ser el otro año. Mientras no haya nada oficial al respecto nos mantenemos trabajando bajo esa base", afirmó.

Reconoció que "sería una lástima la suspensión de los Juegos Olímpicos, porque hay atletas que se preparan toda una vida para eso".

Por causa de la pandemia de la COVID-19, los Olímpicos se disputarán el próximo año entre el 23 de julio y el 8 de agosto.

En un escenario extremo de suspensión definitiva, Amado afirmó que "no sería tan trágico" para Panamá debido al número reducido de su delegación en unos Olímpicos.

Hasta hoy solo el ciclista panameño Christopher Jurado tiene cupo asegurado en la cita de Tokio. Y cinco deportistas más estaban cerca de sellar su clasificación.

"Realmente nuestra gran cantidad de atletas van a juegos regionales", dijo al aludir a las etapas previas al fin del ciclo olímpico.

"Estados Unidos depende ciento por ciento de los Juegos Olímpicos para sus ingresos y es obvio. Ellos llevan delegaciones de cuatrocientos atletas para arriba. En el caso del Comité Olímpico de Panamá no es así", apuntó.

Amado reconoció que la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus en Panamá ha cambiado todos los planes de entrenamiento de los deportistas.

"En este momento que en otros países empiezan a entrenar, a nosotros nos comienza a costar, porque Panamá ha tenido un recaída, hablando en términos de enfermedad, y hemos tirado para atrás la apertura que se venía dando", explicó.

Amado descartó que las nuevas fechas de los Juegos perjudique los planes de los deportistas de mayor edad en Panamá.

"No veo que los atletas panameños más longevos estén afectados por esto, mas bien veo atletas jóvenes con una nueva oportunidad", apostilló.

Dijo que el COP trabaja en forma coordinada con el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes, oficial) para que los deportistas que están en el país presenten "un plan de entrenamiento seguro", para evitar para que se contagien y lleguen en buen estado a los torneos clasificatorios que están pendientes.

"Tenemos atletas en otros países, con otras situaciones, donde ya han podido empezar a entrenar. En el caso de los que están en Estados Unidos, con ellos hay poco de calma en ese sentido, pero otros que están acá en Panamá, tenemos que buscarle las maneras de apoyarlos", manifestó.

En cuanto al apoyo económico, Amado adelantó que se trabaja en la búsqueda del dinero para la preparación, pago de entrenadores y posibles concentraciones, pero que "el dinero siempre ha sido un escollo duro en Panamá para hacer que los atletas se preparen".

Rogelio Adonican Osorio