Los jugadores retrasan la votación sobre la propuesta de las Grandes Ligas

En la imagen, el comisionado de la Liga Mayor de Béisbol, Rob Manfred. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Nueva York, 20 jun (EFE).- Los jugadores de las Grandes Ligas no votarán sobre la última propuesta de la liga de regresar al campo hasta que recopilen nuevos datos sobre las pruebas para detección del coronavirus.

La decisión de los jugadores se da después de que se han registrado varios brotes en los entrenamientos de primavera en ciudades y estados donde los equipos de las mayores tienen sus sedes de trabajo, dijeron varias fuentes periodísticas.

Todos los campos de entrenamiento de las mayores se han cerrado temporalmente después de que varios equipos reportaran el viernes pruebas positivas de coronavirus.

La Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas también informaron el viernes de que la liga no tomaría en consideración la propuesta que le presentaron de un calendario reducido de 70 partidos, dejando a los peloteros sólo dos opciones.

Una de ellas es aceptar la oferta de 60 partidos de las mayores con una postemporada ampliada, junto con la promesa de no presentar una demanda legal.

La segunda es rechazar la propuesta y obligar al comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, a implantar su cronograma, potencialmente sin equipos de postemporada adicionales, pero aún con su derecho de denunciar los términos del acuerdo de finales de marzo entre las dos partes.

Después de que los campos de entrenamiento de primavera se cerraron el pasado marzo, debido a la pandemia del coronavirus, la liga y los jugadores acordaron que cuando la competición se reanudara, los jugadores recibirían un pago prorrateado completo, pero también que discutirían la viabilidad económica de jugar sin aficionados.

La asociación de jugadores dice que la discusión no tiene nada que ver con su paga. Ese desacuerdo entre ambas partes se ha extendido desde hace varias semanas por todo lo relacionado con los protocolos de seguridad y salud que los proteja del coronavirus.