Honduras registra el mayor aumento de contagios en un día con 1.048 casos

Mujeres con tapabocas caminan en la Calle Peatonal de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 20 jun (EFE).- Honduras registró este sábado el mayor contagio por coronavirus SARS-CoV-2 en un día, con 1.048 nuevos casos, y alcanzó los 12.048 pacientes positivos desde que se inició la pandemia en el país centroamericano.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) informó hoy en cadena de radio y televisión de nueve muertes por COVID-19 durante la última jornada, sumando 358 fallecidos.

Seis de los decesos se registran en el departamento de Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa, dos en Cortés, en el norte, y uno en Colón, en el Caribe del país.

El informe oficial señala que después de 1.913 pruebas hechas por el Laboratorio Nacional de Virología, se comprobó que 1.048 dieron positivos, con los que los contagios ya suman 12.306.

Del total de nuevos casos, 526 corresponden a residentes en el departamento de Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa, ciudad que en los últimos días ha reportado un alza de contagios.

En segundo lugar, está el departamento de Cortés, en el norte del país y la región más afectada por la enfermedad, que esta vez sumó 381 casos, lo que elevó a 6.055 el total de contagios.

Los otros casos se distribuyen entre los departamentos de Islas de la Bahía (33); Santa Bárbara (23); Choluteca (23); El Paraíso (16); Valle (16); Yoro (9); Copán (7); Gracias a Dios (5); Comayagua (3); La Paz (3); Olancho (2), y Lempira (1).

Del total de casos positivos, añadió, 988 están hospitalizados, de ellos 619 están "en condición estable, 320 en condición grave y 49 en unidad de cuidados intensivos (UCI)".

El resto de pacientes no presentan complicaciones, por lo que son monitoreados por personal sanitario.

Por otra parte, un total de 1.275 pacientes han superado la COVID-19, de ellos 42 fueron confirmados hoy por las autoridades de Sinager.

Las autoridades hondureñas han establecido mecanismos de control en todo el país y han cerrado las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, así como comercios que no sean de primera necesidad y los centros educativos.

El Gobierno hondureño ordenó el uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos y ha hecho constantes llamamientos a los ciudadanos a no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como adquirir alimentos o hacer trámites de acuerdo a algunos días de la semana según el último dígito de la tarjeta de identidad de cada cual.

Honduras inició hace dos semanas una gradual reapertura económica, mientras los hospitales han comenzado a colapsar ante el avance del coronavirus.