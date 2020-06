Grigor Dimitrov, positivo por Covid 19

EFE/EPA/ANDREJ CUKIC/Archivo

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El tenista búlgaro Grigor Dimitrov, decimonoveno jugador del mundo, anunció en las redes sociales que dio positivo por coronavirus en un test al que se ha sometido en Mónaco.

El búlgaro, poseedor de ocho títulos ATP, ha participado en el torneo de exhibición Adria Tour, tanto en Belgrado como en Zadar, donde se enfrentó el sábado contra Borna Coric, que se impuso por 4-1 y 4-1. Dimitrov ya dio sensación de no encontrarse bien físicamente.

"Quiero que mis fans y amigos sepan que di positivo en Mónaco para el Covid 19. Quiero asegurarme de que cualquiera que haya estado en contacto conmigo durante estos últimos días se haga la prueba y tome las precauciones necesaria", indica en Instagram Dimitrov acompañado de una foto con una mascarilla.

El tenista búlgaro ha coincidido con otros jugadores como Novak Djokovic, el alemán Alexander Zverev o Borna Coric en esta competición de exhibición e, incluso, días atrás en una fiesta que hizo pública el número uno del mundo con imágenes en las redes sociales en las que no existía la distancia de seguridad ni las medidas preventivas que recomiendan los sanitarios.

"Siento mucho el daño que he podido causar. Ahora estoy de vuelta en casa y me estoy recuperando. Gracias por su apoyo y por favor manténganse seguros y sanos", añade el tenista búlgaro en su comunicado.