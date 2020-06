El Comité Olímpico Boliviano espera que la fecha de los Juegos de Tokio se mantenga

Fotografía de archivo del presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze, durante un acto de apoyo a los 28 deportistas del "Equipo Bolivia", el 30 de mayo de 2017 en la Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 21 jun (EFE).- El Comité Olímpico Boliviano (COB) espera que no haya más "sorpresas" y que la fecha prevista para la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio, postergados para julio de 2021, se consolide a pesar de las voces que hablan de una suspensión definitiva.

"Esperemos que no tengamos más sorpresas y que se puedan consolidar en esta nueva fecha acordada", dijo a Efe el presidente del COB, Marco Arze.

Bolivia hasta el momento ha confirmado la clasificación para los juegos de los nadadores Karen Torres y Gabriel Castillo además de la marchista Ángela Castro, aunque "otros tres atletas deben cumplir con su programa preolímpico" en el caso de aquellas disciplinas que deben programar sus calendarios para asignar los cupos restantes, precisó.

La pandemia por la COVID-19 y el estado de alarma sanitaria vigente en Bolivia desde 22 de marzo modificaron drásticamente la preparación de los deportistas, que deberán extender su preparación hasta julio del próximo año y lidiar con el parón del confinamiento que se mantiene en Bolivia.

Arze señaló que los deportistas bolivianos ya clasificados "se encuentran prácticamente parados" y apelando únicamente al trabajo de mantenimiento físico en sus casas, ya que los campos deportivos aún no han sido habilitados para entrenamientos de ninguna disciplina.

"Los entrenadores, para reponer estos tres o cuarto meses de mantenimiento físico" por la cuarentena, "necesitan entre otros tres a cuatro para estar en condiciones de competir", indicó Arze.

De los tres deportistas clasificados, solo una tiene la posibilidad de retornar a entrenamientos en caso se que gestiones una autorización, indicó Arze en referencia a la marchita Castro.

El caso de Torres y Castillo es diferente, pues a pesar de que ya se presentaron protocolos para entrenamientos en disciplinas como la natación, todavía queda pendiente aguardar las gestiones administrativas para que se habiliten los sitios de entrenamiento.

Por otro lado, se suma la determinación del Gobierno interino de Bolivia, que decidió a principios de mes cerrar el Ministerio de Deporte y reducirlo a un Viceministerio, bajo el argumento de enfocar recursos a la lucha contra el nuevo coronavius, una medida que Arze calificó como un "retroceso".

Sin embargo, los seis años de vida que tuvo el ministerio se caracterizaron por un distanciamiento con las federaciones nacionales, aunque también hubo puntos altos como el fomento del deporte escolar o los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018, destacó el presidente del COB.

En Bolivia, las actividades deportivas permanecen suspendidas, a diferencia de lo que sucede en otros países, ya que según las estimaciones de las autoridades de sanidad el brote más fuerte de contagios llegará a fines de julio y principios de agosto.

Arze, que reconoció que "todavía queda mucho por trabajar" para que el deporte en Bolivia crezca, subrayó que el aporte del Estado es fundamental y es algo en lo que se trabajará en caso de que las elecciones presidenciales se realicen en septiembre.

Los Juegos Olímpicos de Tokio, que debían hacerse de julio a agosto de este año, fueron diferidos para 2021 por la pandemia de la COVDID-19 y para salvaguardar la salud de los deportistas y el resto de involucrados.

Gabriel Romano