El Comité colombiano espera una vacuna que permita la celebración de Tokio

Fotografía de archivo del presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Baltazar Medina, durante la entrega de la bandera de Colombia a la atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Río, el 6 de julio de 2016, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 21 jun (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Baltazar Medina, mostró su confianza en que la ciencia logre desarrollar pronto una vacuna para la COVID-19 para que los deportistas puedan prepararse sin problemas para los Juegos de Tokio, pospuestos para julio de 2021 por la pandemia.

"Quiero mantener el optimismo de que la ciencia le va a ganar la batalla al coronavirus, que muy pronto vamos a tener una vacuna y que todos podremos prepararnos para ir a los Juegos sin ningún riesgo", dijo Medina en una entrevista con Efe.

Al ser preguntado sobre el escenario extremo de que los juegos sean cancelados definitivamente, el dirigente colombiano consideró que si ocurre no se puede hablar de "consecuencias entendidas como algún daño o perjuicio" porque "lo que se invierta en los atletas nunca se perderá y algún beneficio para ellos tendrá".

"Hemos invertido algunos recursos en la preparación de atletas, tanto en los que ya está clasificados como los que faltan por disputar su cupo para Juegos Olímpicos (...) De manera que lo que yo que diría es que sería una noticia muy lamentable para el deporte mundial en general y más para el movimiento olímpico", explicó.

Medina aseguró que ese escenario perjudicaría una tradición olímpica, que solo se rompió en 1916, 1940 y 1944 durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

El presidente del COC dijo que está a la espera de que "la situación se pueda normalizar en un corto tiempo".

Esto, con el objeto de "retomar los planes de preparación de los atletas que aún están pendientes por disputar su cupo y, desde luego intensificarles la preparación a quienes ya están clasificados".

No obstante, manifestó que como "última alternativa" pueden tomar una decisión como la del Comité Olímpico Brasileño (COB), que enviará a Portugal a un 80 % del equipo con el que aspira a disputar los Juegos para que sus deportistas, impedidos de entrenar en el país por la pandemia, puedan prepararse física y mentalmente a tiempo para el certamen.

"De hecho algunos de nuestros atletas ya clasificados, como el caso de Caterine Ibargüen, están fuera del país, en otra base de entrenamiento. Y si finalmente nosotros consideráramos que esa es como la última alternativa o el último recurso que tenemos para los ya clasificados, que no son muchos, son solo 29 atletas, yo diría que también podríamos utilizar un recurso similar", expresó.

Medina también valoró que los deportistas colombianos han sido muy "disciplinados y conscientes" ante la situación que vive el mundo por la pandemia, aunque manifestó que "un encierro tan prolongado para personas que están acostumbradas a vivir casi que al aire libre".

"El Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano ha estado muy pendiente de ellos en el trabajo o entrenamiento en casa, que no es más que una forma que mantengan su preparación física, su nivel atlético", expresó.

Manifestó que en el caso de Ibargüen, de 36 años y campeona olímpica de triple salto, ha tenido la oportunidad de recuperarse del todo de la fascitis plantar que la sacó de las pistas por meses el año pasado.

"Le va a dar un tiempo prudencial para que se olvide de la competencia y se dedique solamente a su recuperación y entrenamiento. Frente a otro grupo de atletas que puedan estar en la misma situación, yo diría que la condición es la misma porque igual son atletas porque tienen una forma adquirida que prolongarla por un año más no es nada complicado", puntualizó.

Jorge Gil Ángel